Желающие заняться бизнесом в Бурятии проходят «Азбуку предпринимателя»

Бизнес, Фото: пресс-служба минпромторга РБ

Образовательная программа стартовала 9 июня и завершится 13 июня



В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Бурятии третий год подряд проходит «Азбука предпринимателя». Организатором выступает центр «Мой бизнес» совместно с корпорацией МСП при поддержке главы и министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.



- Правительство и министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии плотно сотрудничает с корпорацией МСП с 2016 года. По итогам прошлого года Бурятия вошла в тройку лидеров по динамике роста финансовой поддержки с привлечением гарантий АО «Корпорация «МСП». На сегодняшний день подписано соглашение о взаимодействии, в рамках которого будем развивать новые направления поддержки и форм её оказания получателям поддержки, в том числе увеличивать число акселерационных программ, - отметил заместитель председатель правительства- министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.



«Азбука предпринимателя» – это бесплатная образовательная программа, где эксперты и сертифицированный тренер корпорации МСП Ксения Плетцер из Хабаровска обучают предпринимателей основам предпринимательской деятельности.



- Как показывает мировая практика 90 процентов стартапов первые два года завершают своё существование из-за ошибок в финансовом бизнес-планировании. На «Азбуке предпринимателя » главная задача – разобрать от «А» до «Я» из чего состоит бизнес-план. Во-первых, разобрать тот минимум, который необходим для того, чтобы получить деньги от инвестора или от кредитора в том же самом центре «Мой бизнес» Республики Бурятия . Во-вторых, понять, стоит ли вообще заниматься тем или иным бизнесом. И самое главное – когда эта мечта, эта цель окупиться: через год, через два года или никогда, - пояснила Ксения Плетцер, сертифицированный тренер корпорации МСП, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края.



Обучающие семинары проходят в виде лекций, а также в игровом формате. Среди участников, как новички бизнеса, так и те, кто пока не знают, с чего начать. К примеру, вчерашние школьницы Номина и Варвара хотят открыть своё кафе или магазин модной одежды с сумками ручной работы.



- Хотим вязать сумки , аксессуары к ним пришивать, чтобы это было красиво , чтобы было модно и качественно – ручная работа. Интересные занятия. Очень много всего узнали, как и куда платить, что делать не стоит, - поделилась Номина Цыденова, участница программы «Азбука предпринимателя».



- На этом мероприятии наши предприниматели научатся считать затраты, составлять маркетинговые планы, выступать перед публикой и перед инвесторами. По итогу этого пятидневного интенсива они получают готовый бизнес-план своего дела, и в итоге они его реализовывают, – рассказала Екатерина Кирпичёва, директор по образовательным проектам и популяризации центра «Мой бизнес».



«Азбука предпринимателя» в Бурятии стартовала 9 июня и завершится 13 июня. Участники получат сертификаты и готовые бизнес-планы, с которыми они смогут зарегистрировать своё дело в центре «Мой бизнес». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства промышленности, торговли и инвестиций.

