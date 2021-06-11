На Байкале появится самая длинная экотропа в России

Бизнес, Фото: пресс-служба Бурятского отделения Сбербанка

В сентябре на площадке Сбербанка в Москве пройдёт масштабное Road show



Ситуация в туризме в Бурятии и Иркутской области меняется в положительную сторону, сообщил на пресс-конференции председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александра Абрамкина



По данным Байкальского банка, в период с 2019 года по в организациях, занятых в турбизнесе, фонд оплаты труда (ФОТ) вырос на 23%. В первом квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, рост составил уже 69%. Ощутимый рост – примерно на 41% - наблюдается сейчас и в объемах безналичной выручки от предоставления туристических услуг.



- У нас растёт сейчас и кредитный портфель по отрасли. В 2020 году рост произошёл на 27%, а первый квартал этого года уже показывает 30%. В этом году мы приняли решений по клиентам среднего бизнеса на 238 миллионов рублей, а малого на 158. По крупным проектам у нас в проработке сделки на сумму около 15 миллиардов рублей. За этими цифрами стоят реальные проекты, эти цифры показывают ту динамику, которую мы видим в туристическом сегменте Прибайкалья, - отметил председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.



Для привлечения больших федеральных инвесторов Сбербанк на своей площадке в Москве осенью проведёт масштабное Road show. Своё согласие на участие в мероприятии уже подтвердили Глава Бурятии Алексей Цыденов и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Там будут обсуждаться вопросы развития туризма на Байкале.



- Сбер со своей стороны будет приглашать крупнейших федеральных игроков, инвесторов. Мы будем говорить о том, какой есть потенциал у наших регионов, какие конкретные инвестиционные предложения можно сделать со стороны регионов для того, чтобы инвесторы зашли, - добавил Александр Абрамкин.



С февраля 2021 года утверждена программа о льготном финансировании компаний на создание туристической инфраструктуры. С помощью этих денег планируется построить или реконструировать крупные отели и многофункциональные центры. Финансы из государственной казны пойдут на отели от трёх звёзд при номерном фонде не менее 120 и площадью около 5 тысяч кв. м.



Для возведения больших объектов и требуются крупные инвесторы. На данный момент большинство компаний, задействованных в турбизнесе Бурятии и Иркутской области, относятся к малому и среднему бизнесу.



- У нас сейчас малых предпринимателей в туристической сфере 95%. И практически весь туризм наших регионов именно они «тянут» на себе. Но, в силу того, что туристические объекты капиталоёмкие и время окупаемости у них достаточно длинное, здесь нужно помочь нашему малому бизнесу. Вот почему регионам очень нужны крупные, якорные инфраструктурные проекты, которые позволят создать такой уровень туристических предложений, чтобы путешественник к нам не поехал, но ему было здесь и интересно, и безопасно, - отметила Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.



Особое внимание Сбер уделяет развитию экотуризма в Бурятии и Иркутской области. Весной этого года на международной туристической выставке в Москве между двумя регионами, банком и организацией «Национальные тропы России» был подписан договор о создании экотроп.



Сейчас в стране отсутствует система национальных троп. К примеру, в России лишь 2,4 тысяч километров троп - самая длинная 120 километров. В маленькой Франции – 60 тысяч километров, Японии – 26 тысяч, а в США и вовсе 80 тысяч километров.



Чтобы выйти на такие же показатели, организация «Национальные тропы России» планирует создать самую большую тропу в стране. Её протяжённость будет составлять более 5 тысяч километров - стартовая точка в Бурятии.



На данный момент «Национальные тропы России» работают над пилотным проектом троп, которые свяжут Иркутск и Бурятию.



- Это маршрут, который будет проходить, предварительно, от Порта Байкал (Иркутская область – ред.) до посёлка Танхой (Кабанский район Бурятии). Эта тропа будет объединять семь троп Байкальского биосферного заповедника, предварительный километраж 40 километров. На иркутской территории мы сейчас ведём плотную работу и переговоры по агломерации города Байкальск. У нас идёт также работа со Слюдянкой. Там есть тропы, которые нуждаются в узаконивании, - рассказал Игорь Булыгин, лидер проекта.



Этот пилотный проект, как и многие другие, необходим байкальским территориям для вхождения в программу «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2035 года» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Средства из него будут направлены именно в те регионы, в которых уже проработана четкая концепция туристического развития региона.



- Национальные тропы – это хороший инструмент, который работает с антропогенной нагрузкой на всех видах территорий. Они обеспечивают доступ и проницаемости территорий, становясь самыми эффективными инструментами развития территорий. Как раз тропы обеспечивая доступы к природным объектам, к точкам притяжения, это то, за счёт чего мы получаем увеличение времени, которое турист проводит на территории. Каждая новая тропа увеличивает время, увеличивает средний чек. Наличие большого количества троп, увеличивает периодичность посещений, - добавил Игорь Булыгин.



Также Байкальский банк Сбербанка достаточно давно сотрудничает с компанией, которая создала мобильное приложение «VR-Байкал». Проект представляет собой видео снятое в формате 360 градусов. Его можно просматривать на мобильных устройствах, а также в очках виртуальной реальности. В приложении включены путешествия по Байкалу, Бурятии и Иркутской области.



- Результатами нашего проекта являются 50 виртуальных по Байкалу и Сибири, уже готовых и загруженных в приложение. Они представлены также на нашем канале в YouTube. На очереди у нас ещё 10 виртуальных путешествий с северной шапки Байкала, которые мы совершили в марте этого года, провели там 12-дневную экспедицию, - рассказал автор проекта Кирилл Казаков.



Приложение скачали уже более 11 тысяч пользователей.



Также фильмы-виртуальные путешествия по Байкалу, с эффектом полного погружения в атмосферу природного отдыха, можно теперь посмотреть в онлайн-кинотеатре экосистемы Сбера - ОККО . На данный момент на платформе уже доступно 11 фильмов проекта VR Baikal.



- С платформой OKKO мы подписали в конце мая. Это безусловно большой прорыв в продвижении байкальских территорий на все регионы России и даже мира. Посмотреть наши виртуальные путешествия можно теперь из любой точки мира, где есть интернет. Просмотры помогают туристам определиться с маршрутами будущих реальных поездок на Байкал.В скором времени, до конца 2021 года, наш остальной контент, все 50 роликов, мы подготовим и выложим на площадку онлайн-кинотеатра ОККО , - добавил Кирилл Казаков.



Сейчас в приложении доступны два языка – русский и английский. Чтобы выйти на азиатский и полностью адаптироваться под европейский рынки, компания планирует перевести приложение на китайский и немецкий языки.

