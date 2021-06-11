Работники полгода трудились без оформления трудовых договоров
Прокуратура Тункинского района Бурятии в ходе проверки продуктового магазина обнаружила нарушение трудового законодательства.
- Вопреки Трудовому кодексу РФ, у предпринимателя на протяжении шести месяцев четыре работника выполняли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, - сообщает прокуратура Бурятии.
По представлению прокурора района нарушения закона устранены. После проверки с работниками заключили трудовые договоры.
Работодатель привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Он оштрафован на пять тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
В Бурятии работников магазина трудоустроили после проверки прокуратуры
Бизнес, Фото:
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