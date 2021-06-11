В Бурятии работников магазина трудоустроили после проверки прокуратуры

Работники полгода трудились без оформления трудовых договоров



Прокуратура Тункинского района Бурятии в ходе проверки продуктового магазина обнаружила нарушение трудового законодательства.



- Вопреки Трудовому кодексу РФ, у предпринимателя на протяжении шести месяцев четыре работника выполняли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, - сообщает прокуратура Бурятии.



По представлению прокурора района нарушения закона устранены. После проверки с работниками заключили трудовые договоры.



Работодатель привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Он оштрафован на пять тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

