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11 июня

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В Бурятию незаконно везли 100 кг камусов оленя

В Бурятию незаконно везли 100 кг камусов оленя
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Ценный груз изъяли в Слюдянке

9 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора обнаружили 100 кг камусов северного оленя. Ценный груз незаконно везли в Улан-Удэ.



Из Красноярска в Улан-Удэ почтовая фура перевозила среди прочего 100 килограммов необработанных камусов северного оленя.

- Товар находился без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает ветеринарные правила. Водитель груза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 3000 рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Груз изъят и помещён на ответственное хранение в ОМВД России в Слюдянском районе для дальнейшего разбирательства

Камус – это шкура с голени животного, не пропускающая снег, используется для изготовления унтов.



Россельхознадзор олени
 
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