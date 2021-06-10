В Бурятию незаконно везли 100 кг камусов оленя

Ценный груз изъяли в Слюдянке
9 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора обнаружили 100 кг камусов северного оленя. Ценный груз незаконно везли в Улан-Удэ.
Из Красноярска в Улан-Удэ почтовая фура перевозила среди прочего 100 килограммов необработанных камусов северного оленя.
- Товар находился без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает ветеринарные правила. Водитель груза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 3000 рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Груз изъят и помещён на ответственное хранение в ОМВД России в Слюдянском районе для дальнейшего разбирательства
Камус – это шкура с голени животного, не пропускающая снег, используется для изготовления унтов.
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Ценный груз изъяли в Слюдянке
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