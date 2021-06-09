В Бурятии поймали очередного липового директора

Шестое уголовное дело за создание фиктивной фирмы возбудили в Бурятии



Бурятская таможня возбудила уголовное дело на подставного руководителя фирмы. За вознаграждение жительница Бурятии предоставила о себе сведения как о директоре компании в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.



- На основании документов, составленных от её имени как о руководителе компании, и предоставленного ею паспорта фиктивная фирма была внесена в ЕГРЮЛ. При этом женщина не имела цели руководить созданной фирмой и участвовать в ее деятельности, что и выяснилось в ходе дознания, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



На женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за незаконное предоставление документов для образования юридического лица. Наказание по статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого до одного года, либо исправительные работы на срок до двух лет.



Это уже шестое уголовное дело за создание фиктивной фирмы, которое возбудили бурятские таможенники с начала этого года.



Фирмы-однодневки, для которых ищут подставных директоров, используют для уклонения от уплаты налогов, мошеннических операций, незаконного обналичивания денег.



