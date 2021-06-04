Незаконная торговля возникает чаще всего в местах с оживлённым трафиком
В Улан-Удэ всерьёз взялись за борьбу со стихийными рынками.
С начала года специальные комиссии провели 76 рейдов по проверке незаконной торговли. Составлен 41 протокол в отношении нарушителей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Стихийные рынки возникают в местах с оживлённым трафиком – на проспекте Автомобилистов, проспекте 50-летия Октября, по улицам Цивилева, Балтахинова, Сахьяновой, Ключевская, Бабушкина и т.д.
Отметим, санкционированная площадка для продажи мясной продукции действует на парковке ТЦ «Кэпитал Молл»; на улице Терешковой организовали прилавки для продажи сельскохозяйственной продукции.
Также в городе определено 15 легальных мест для продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной садоводами и огородниками.
В соответствии со ст. 58 Закона Республики Бурятия, осуществление торговли на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без документов, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1000 руб. до 5000 руб.; на должностных лиц - от 5 до 10 тыс рублей; на юридических лиц - от 15 тыс до 30 тыс рублей.
Власти Улан-Удэ взялись за стихийные рынки
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