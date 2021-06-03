В туристических местах на Байкале может появиться McDonald's



McDonald's может развернуть свою сеть фастфуда в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передаёт «Интерфакс».



- McDonald's рассматривает Иркутскую область, хочет зайти к нам обособленным подразделением. Не франшизой. Они готовы инвестировать в экономику региона. В это будут вовлечены несколько районов Иркутской области, - сказал губернатор.



Губернатор уточнил, что McDonald's может, к примеру, разместить свои точки в местах, наиболее посещаемых туристами на Байкале.



- Компания работает в 60 регионах РФ, из них в 14 - по франшизе. К ним нет вопросов ни по качеству продукции, ни по управлению. Если мы откажемся от компании (из-за негативного отношения в обществе), то она зайдет к соседям, в другие регионы, - цитирует Кобзева «Интерфакс».



В настоящее время из конкурентов McDonald's работают в Иркутске, в основном, по франшизе, сети Subway, KFC, Burger King.



