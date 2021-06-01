В Бурятии не планируют закрывать ночные заведения

В Роспотребнадзоре заявили о контроле эпидобстановки с COVID-19
После майских длительных выходных в Бурятии отмечается рост заболевших коронавирусом – количество заразившихся увеличилось почти в три раза. Анализ показывает, что в основном COVID-19 подхватывают люди в возрастной категории 30-49 лет и 50-64 года, подавляющее большинство – это работающее население.
- Мы связываем это с тем, что данная категория лиц ведёт более активный образ жизни, мигрировала как внутри республики, так и за её пределами в праздничные дни. После праздничных дней начался рост заболеваемости именно среди этой категории людей, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
С прошедшей недели к работающим заболевшим присоединились и те, кто не работает. Из последней группы за семь дней прирост составил даже больше, чем среди занятых. Тем не менее, по словам Елены Кузьминой, эпидемиологическая обстановка находится под контролем. Уровень заболеваемость сейчас высокий, но не критический.
Рассказала Елена Кузьмина о расслабленности людей и пренебрежении правилами эпидемиологической безопасности. Однако о жёстких ограничениях для общепита или запрета на работу ночных заведений пока речи не идёт.
- Ограничительная мера введена для тех мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях, к примеру, в театрах, в ФСК. Это сокращение посадочных мест. Если ранее до последнего момента было 75% заполняемости, то мы вернулись к 50% рассадки. К ограничению работы ночного общепита ведомство не стремится. За прошедшую неделю и предыдущую рост заболеваемости примерно одинаковый. Если будет в дальнейшем отмечаться рост и прирост будет значительный, то будет необходимость принятия дополнительных мероприятий, в том числе ограничение не в целом деятельности, а по продолжительности работы, возможно, - добавила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора.
Сейчас министерство здравоохранения Бурятии приступило к увеличению коечного фонда. На сегодняшний день дополнительные места увеличились в 1,6 раза. Всего в Бурятии 746 ковидных коек, 176 из которых в районах. Также дополнительный стационар развёрнут на базе детской республиканской больницы и Центра восточной медицины. Через 10 дней дополнительно 90 коек появятся в госпитале ветеранов.
- Сейчас плотно работают наши стационары на базе больницы №4, инфекционной больницы и перинатального центра на улице Солнечная. В целом работа организована, вопросов с лекарственным обеспечением у нас нет. Есть, конечно, определённые моменты, которые мы решаем оперативно, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
На сегодняшний день в Бурятии от коронавируса привиты 126 тысяч человек. Евгения Лудупова отметила, что такой показатель слишком низкий. По плану, чтобы создать коллективный иммунитет, необходимо привить 426 тысяч человек.
- Среди тех пациентов, которые привиты, есть случаи заболевания, но они протекают в более лёгкой форме, и нет осложнений, - пояснила министр здравоохранения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии заболели коронавирусом 87 человек. Пятый день подряд ежесуточный прирост превышает 80 заражённых. Ранее власти Бурятии подтвердили третью волну коронавируса.
В Бурятии не планируют закрывать ночные заведения
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Роспотребнадзоре заявили о контроле эпидобстановки с COVID-19
За небольшой период «Мёд» стал центром, куда приходят всей семьёй
МегаФон проводит тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге
Бизнес, 31.05.2021
Без заключения трудовых договоров работали бармен и помощник повара
Рейсы добавляются в разгар летнего сезона
Непростая ситуация сложилась с гусиноозёрским «Арбатом»
Марина Седых занимала пост гендиректора более 20 лет
Поручение отдал зампред правительства Пётр Мордовской
Санкционные продукты изъяли в «Сырной лавке»
Второй концерт Artik & Asti едва не сорвался из-за нарушений санитарных норм на первом выступлении
Бизнес, 27.05.2021
Работникам затянули с выплатой зарплаты
Бизнес, 27.05.2021
Очередное уголовное дело возбуждено за создание фиктивной фирмы
В ремонтную кампанию планируется вложить 800 миллиона рублей
На предприятии также не собираются переводить их на неполную занятость или отправлять в отпуск без сохранения зарплаты
На баннере курицу «одели» в женское нижнее бельё