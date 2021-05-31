Без заключения трудовых договоров работали бармен и помощник повара
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выявила факты нарушения трудового законодательства в деятельности кафе. Установлено, что с февраля по апрель 2021 года в кафе, принадлежащем ИП, без заключения трудовых договоров работали бармен и помощник повара.
Для восстановления трудовых прав граждан прокурор района внёс представление работодателю. После этого с работниками были заключены трудовые договоры.
Кроме того, Государственная инспекция труда оштрафовала предпринимателя на 5 тысяч рублей. Это постановление вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии в кафе нашли работников без трудовых договоров
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