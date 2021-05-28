 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

Smartavia добавляет рейсы на маршруте «Улан-Удэ-Москва»

Smartavia добавляет рейсы на маршруте «Улан-Удэ-Москва»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейсы добавляются в разгар летнего сезона

Авиакомпания Smartavia вводит дополнительные рейсы на маршруте Улан-Удэ-Москва. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Мне приятно сообщить радостную новость, в самую макушку лета, с 21 июня, авиакомпания Smartavia добавляет рейсы на маршруте Улан-Удэ-Москва. По вторникам и четвергам с 21 июня начинаются дополнительные рейсы авиакомпании Smartavia. В продаже есть субсидированные билеты для молодёжи до 23 лет и старшего поколения (старше 55 лет). Смотрите билеты на сайте авиакомпании, - рассказал Гармаев на видеозаписи, опубликованной на его странице в Facebook.

Таким образом, с 21 июня авиакомпания будет выполнять рейсы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.
авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Smartavia добавляет рейсы на маршруте «Улан-Удэ-Москва»
Smartavia добавляет рейсы на маршруте «Улан-Удэ-Москва»
Бизнес, 28.05.2021
Рейсы добавляются в разгар летнего сезона
В Бурятии владельцы «тонущих» магазинов бьются с местными властями
В Бурятии владельцы «тонущих» магазинов бьются с местными властями
Бизнес, 28.05.2021
Непростая ситуация сложилась с гусиноозёрским «Арбатом»
В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор
В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор
Бизнес, 28.05.2021
Марина Седых занимала пост гендиректора более 20 лет
В Бурятии усилят антиковидный контроль над отелями и гостиницами
В Бурятии усилят антиковидный контроль над отелями и гостиницами
Бизнес, 28.05.2021
Поручение отдал зампред правительства Пётр Мордовской
В Улан-Удэ уничтожат 19 кг санкционного сыра
В Улан-Удэ уничтожат 19 кг санкционного сыра
Бизнес, 28.05.2021
Санкционные продукты изъяли в «Сырной лавке»
В Улан-Удэ оштрафуют организаторов концерта Artik & Asti
В Улан-Удэ оштрафуют организаторов концерта Artik & Asti
Бизнес, 28.05.2021
Второй концерт Artik & Asti едва не сорвался из-за нарушений санитарных норм на первом выступлении
В Бурятии работники мясного производства добились компенсации
В Бурятии работники мясного производства добились компенсации
Бизнес, 27.05.2021
Работникам затянули с выплатой зарплаты
В Бурятии «липовый» директор стал фигурантом уголовного дела
В Бурятии «липовый» директор стал фигурантом уголовного дела
Бизнес, 27.05.2021
Очередное уголовное дело возбуждено за создание фиктивной фирмы
ТГК-14 подвела итоги отопительного сезона в Бурятии
ТГК-14 подвела итоги отопительного сезона в Бурятии
Бизнес, 25.05.2021
В ремонтную кампанию планируется вложить 800 миллиона рублей
В Иркутской области «Ангария» не планирует сокращение работников
В Иркутской области «Ангария» не планирует сокращение работников
Бизнес, 25.05.2021
На предприятии также не собираются переводить их на неполную занятость или отправлять в отпуск без сохранения зарплаты
Жителей Бурятии возмутила сексистская реклама
Жителей Бурятии возмутила сексистская реклама
Бизнес, 25.05.2021
На баннере курицу «одели» в женское нижнее бельё
Бурятия создаст с Забайкальем совместные туристские маршруты
Бурятия создаст с Забайкальем совместные туристские маршруты
Бизнес, 24.05.2021
Представители туристической отрасли двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве
В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль
В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль
Бизнес, 21.05.2021
Гостями форума стали более 500 студентов вузов и ссузов Забайкальского края
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
Бизнес, 21.05.2021
В аэропорту пассажиры могут подключиться к публичной сети по номеру телефона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^