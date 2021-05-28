Рейсы добавляются в разгар летнего сезона
Авиакомпания Smartavia вводит дополнительные рейсы на маршруте Улан-Удэ-Москва. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Мне приятно сообщить радостную новость, в самую макушку лета, с 21 июня, авиакомпания Smartavia добавляет рейсы на маршруте Улан-Удэ-Москва. По вторникам и четвергам с 21 июня начинаются дополнительные рейсы авиакомпании Smartavia. В продаже есть субсидированные билеты для молодёжи до 23 лет и старшего поколения (старше 55 лет). Смотрите билеты на сайте авиакомпании, - рассказал Гармаев на видеозаписи, опубликованной на его странице в Facebook.
Таким образом, с 21 июня авиакомпания будет выполнять рейсы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.
Smartavia добавляет рейсы на маршруте «Улан-Удэ-Москва»
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