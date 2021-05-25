На предприятии также не собираются переводить их на неполную занятость или отправлять в отпуск без сохранения зарплаты
В Иркутской области предприятие ООО «Ангария» Фабрика мороженого» не планирует сокращение работников. Такой ответ в адрес центра занятости населения (ЦЗН) Ангарска направил генеральный директор ООО «Ангария" Фабрика мороженого» Юрий Федонов. Об этом рассказали в министерстве труда и занятости Иркутской области, чьим подведомственным учреждением является ЦЗН г. Ангарска.
В письме Юрий Федонов отметил, что на предприятии также не планируется увольнение, простой, перевод на неполную занятость, отпуска без сохранения заработной платы работников.
Напомним, что 24 мая центр занятости населения Ангарска направил в ООО «Ангария» Фабрика мороженого» запрос о занятости сотрудников предприятия. Поводом для направления запроса явилась информация, размещённая в средствах массовой информации от 21 мая 2021 года о том, что с 25 мая фабрика останавливает производство на неопределённый срок. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области «Ангария» не планирует сокращение работников
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