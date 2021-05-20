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В Бурятии «ЭкоАльянсу» передадут бункеры и контейнеры

В Бурятии «ЭкоАльянсу» передадут бункеры и контейнеры
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Имущество передадут в безвозмездное пользование

Бурятское УФАС России согласовало предоставление преференции ООО «ЭкоАльянс». Заявление об этом подало министерство имущественных и земельных отношений.

- Законом «О защите конкуренции» предусмотрена обязанность органов власти согласовывать с антимонопольным органом предоставление преимуществ хозяйствующим субъектам в виде передачи государственного или муниципального имущества, - объяснили в УФАС.

В этом случае министерство предложило передать в безвозмездное пользование «ЭкоАльянсу» бункеры и мусорные контейнеры.

- Преференция предоставляется в целях защиты окружающей среды и не влечёт ограничения конкуренции, так как деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Бурятия вправе осуществлять только региональный оператор в лице ООО «ЭкоАльянс», - отметили в Бурятском УФАС.

Вместе с тем, предоставление имущества согласовано с рядом ограничений:

- по предельному сроку предоставления – не более пяти лет;

- по кругу лиц и цели предоставления – преференция может быть предоставлена только ООО «ЭкоАльянс» и может использоваться регоператором только по прямому назначению, в рамках исполнения требований законодательства об отходах в целях защиты окружающей среды.

Эти условия должны быть отражены в договоре о передаче имущества.
мусор УФАС
 
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