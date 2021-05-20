Имущество передадут в безвозмездное пользование
Бурятское УФАС России согласовало предоставление преференции ООО «ЭкоАльянс». Заявление об этом подало министерство имущественных и земельных отношений.
- Законом «О защите конкуренции» предусмотрена обязанность органов власти согласовывать с антимонопольным органом предоставление преимуществ хозяйствующим субъектам в виде передачи государственного или муниципального имущества, - объяснили в УФАС.
В этом случае министерство предложило передать в безвозмездное пользование «ЭкоАльянсу» бункеры и мусорные контейнеры.
- Преференция предоставляется в целях защиты окружающей среды и не влечёт ограничения конкуренции, так как деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Бурятия вправе осуществлять только региональный оператор в лице ООО «ЭкоАльянс», - отметили в Бурятском УФАС.
Вместе с тем, предоставление имущества согласовано с рядом ограничений:
- по предельному сроку предоставления – не более пяти лет;
- по кругу лиц и цели предоставления – преференция может быть предоставлена только ООО «ЭкоАльянс» и может использоваться регоператором только по прямому назначению, в рамках исполнения требований законодательства об отходах в целях защиты окружающей среды.
Эти условия должны быть отражены в договоре о передаче имущества.
В Бурятии «ЭкоАльянсу» передадут бункеры и контейнеры
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 20.05.2021
Имущество передадут в безвозмездное пользование
Бизнес, 20.05.2021
При этом на расчётном счёте и в кассе предприятия имелись средства
Продавец заявила: не знала, что нельзя продавать такой товар
Информацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора
За месяц жители республики наговорили в 4G 40 миллионов минут
Новый коллективный договор планируют подписать 18 июня
Огромное здание «Леруа Мерлен» должно быть красивым со всех сторон
Площадь помещений слегка увеличилась, но застройщик не понёс из-за расходов
Партию импортных яблок раздавили бульдозером
Торговый центр «Леруа Мерлен» раскинется на огромной площади
Собственникам наделов направлены предостережения
Недовольным покупателям помогают составлять претензии
Клиент за несколько месяцев так и не дождался установки окон
Мужчина обратился в прокуратуру
Бизнес, 15.05.2021
При продаже кваса действует одно антикоронавирусное ограничение