Жители Бурятии оценили новое качество голосовой связи

За месяц жители республики наговорили в 4G 40 миллионов минут



Современной технологией улучшенного звучания голоса VoLTE (Voice over LTE) пользуется уже более трети абонентов МегаФона в Бурятии. За месяц жители республики проговаривают в сети четвёртого поколения 40 миллионов минут, что равно 76 годам непрерывных бесед.



Такие данные получил МегаФон, изучив голосовой трафик своих абонентов в Бурятии. При обычном телефонном звонке использовать сети 4G нет возможности, поскольку при голосовом соединении смартфон переключается в сети 2/3G. Новая технология голосовой связи последнего поколения VoLTE (Voice over LTE, или голос через LTE) позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться, например, навигатором, не покидая сети 4G. Качество звука при таком соединении такое чистое, что складывается ощущение будто собеседник находится рядом. Кроме этого, голосовой поток доставляется в разы быстрее, без задержек и прерывания связи.



- Наши абоненты в Бурятии сразу оценили достоинства новой технологии, - отметил Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. - С момента запуска популярность звонков в сети 4G выросла вдвое: 40% голосового трафика сейчас проходит через LTE. Помимо всех преимуществ: чистого звучания голоса, скорости соединения, возможности не прерывать интернет-сессию во время звонка, VoLTE экономит расход аккумулятора смартфона. Подключается услуга автоматически, либо через настройки вашего гаджета.



Технология голосовой связи VoLTE поддерживается большинством современных смартфонов. В Бурятии звонки в сети 4G особенно популярны у обладателей гаджетов Samsung, на втором и третьем местах - Huawei и Xiaomi, а далее следуют Applе, Vivo и ZTE.



- VoLTE доступна везде, где есть сеть 4G, а её использование не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет-трафик из пакета, - заявили в пресс-служба МегаФона.

