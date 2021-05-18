Площадь помещений слегка увеличилась, но застройщик не понёс из-за расходов
В Улан-Удэ дольщики новостройки смогли отстоять свои права в суде.
Договор участия в долевом строительстве предполагал точную проектную площадь помещения, но после окончания строительства она значительно выросла. В марте 2020 года будущим собственникам квартир застройщик направил гарантийное письмо, в котором указывалось, что площадь увеличилась, но к ним не будет предъявлено требований об оплате разницы.
К концу 2020 года после ввода дома в эксплуатацию дольщикам внезапно предложили всё же доплатить за лишние квадратные метры. Собственники отказались от незапланированных и несогласованных трат, и тогда застройщик обратился в суд.
- Специалисты отдела по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора установили, что увеличение площади помещения произошло из-за изменения конфигурации вентиляционных коробов. Это не повлекло увеличения расходов застройщика на строительство. Кроме того, соглашение о доплате между сторонами не было достигнуто. Материалы проведенной проверки были представлены специалистами в судебном заседании, - сообщили в Госстройжилнадзоре.
Принимая во внимание все обстоятельства, суд Железнодорожного района Улан-Удэ оставил требования застройщика без удовлетворения.
- Контроль за соблюдением обязательных требований законодательства ведётся постоянно. Застройщикам следует быть предусмотрительнее на начальных этапах строительства, чтобы исключить подобные споры, - отметил зампред правительства по инфраструктуре Евгений Луковников.
В Улан-Удэ застройщик незаконно требовал с дольщиков доплату
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Площадь помещений слегка увеличилась, но застройщик не понёс из-за расходов
Партию импортных яблок раздавили бульдозером
Торговый центр «Леруа Мерлен» раскинется на огромной площади
Собственникам наделов направлены предостережения
Недовольным покупателям помогают составлять претензии
Клиент за несколько месяцев так и не дождался установки окон
Мужчина обратился в прокуратуру
Бизнес, 15.05.2021
При продаже кваса действует одно антикоронавирусное ограничение
Бизнес, 14.05.2021
На колбасу и куриную продукцию не было документов
Бизнес, 14.05.2021
В каталоге размещены работы 29 мастеров
МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России
Прошлым летом аттракционы не работали из-за ограничительных мер
Предприниматель грубо нарушил лицензионные требования
В республике назвали победителей конкурсов грантов в сфере туризма
Бизнес, 12.05.2021
Генерального директора организации оштрафовали