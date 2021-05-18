В Улан-Удэ застройщик незаконно требовал с дольщиков доплату

Площадь помещений слегка увеличилась, но застройщик не понёс из-за расходов



В Улан-Удэ дольщики новостройки смогли отстоять свои права в суде.



Договор участия в долевом строительстве предполагал точную проектную площадь помещения, но после окончания строительства она значительно выросла. В марте 2020 года будущим собственникам квартир застройщик направил гарантийное письмо, в котором указывалось, что площадь увеличилась, но к ним не будет предъявлено требований об оплате разницы.



К концу 2020 года после ввода дома в эксплуатацию дольщикам внезапно предложили всё же доплатить за лишние квадратные метры. Собственники отказались от незапланированных и несогласованных трат, и тогда застройщик обратился в суд.



- Специалисты отдела по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора установили, что увеличение площади помещения произошло из-за изменения конфигурации вентиляционных коробов. Это не повлекло увеличения расходов застройщика на строительство. Кроме того, соглашение о доплате между сторонами не было достигнуто. Материалы проведенной проверки были представлены специалистами в судебном заседании, - сообщили в Госстройжилнадзоре.



Принимая во внимание все обстоятельства, суд Железнодорожного района Улан-Удэ оставил требования застройщика без удовлетворения.



- Контроль за соблюдением обязательных требований законодательства ведётся постоянно. Застройщикам следует быть предусмотрительнее на начальных этапах строительства, чтобы исключить подобные споры, - отметил зампред правительства по инфраструктуре Евгений Луковников.

