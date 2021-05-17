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Жители Бурятии стали чаще жаловаться на продавцов

Жители Бурятии стали чаще жаловаться на продавцов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Недовольным покупателям помогают составлять претензии

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» в первом квартале 2021 года проконсультировал 1784 потребителя, в том числе недовольных качество услуг. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Было составлено 260 проектов претензий в адрес продавцов, а также исков в суды. Это на 8 % больше по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

Из непродовольственных товаров чаще всего покупатели жалуются по поводу электроники и бытовой техники (27 %), мобильных телефонов (20%), некачественной одежды (9,5%), парфюмерно-косметических товаров (6%), обуви (5,8%), продажи товаров дистанционным способом (4,8%), мебели (3,9%). Менее 1% составили консультации на игрушки – 0,9% и двери – 0,2%. 12% составляют консультации на прочие товары (автозапчасти, книги, учебники и прочие товары).
Роспотребнадзор
 
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