Недовольным покупателям помогают составлять претензии
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» в первом квартале 2021 года проконсультировал 1784 потребителя, в том числе недовольных качество услуг. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Было составлено 260 проектов претензий в адрес продавцов, а также исков в суды. Это на 8 % больше по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.
Из непродовольственных товаров чаще всего покупатели жалуются по поводу электроники и бытовой техники (27 %), мобильных телефонов (20%), некачественной одежды (9,5%), парфюмерно-косметических товаров (6%), обуви (5,8%), продажи товаров дистанционным способом (4,8%), мебели (3,9%). Менее 1% составили консультации на игрушки – 0,9% и двери – 0,2%. 12% составляют консультации на прочие товары (автозапчасти, книги, учебники и прочие товары).
Жители Бурятии стали чаще жаловаться на продавцов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 17.05.2021
Клиент за несколько месяцев так и не дождался установки окон
Бизнес, 17.05.2021
Мужчина обратился в прокуратуру
Бизнес, 15.05.2021
При продаже кваса действует одно антикоронавирусное ограничение
Бизнес, 15.05.2021
Начальная цена контракта превышает 24 млн
Бизнес, 14.05.2021
На колбасу и куриную продукцию не было документов
Бизнес, 14.05.2021
В каталоге размещены работы 29 мастеров
МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России
Прошлым летом аттракционы не работали из-за ограничительных мер
Предприниматель грубо нарушил лицензионные требования
В республике назвали победителей конкурсов грантов в сфере туризма
Бизнес, 12.05.2021
Генерального директора организации оштрафовали
Бизнес, 11.05.2021
Небезопасную продукцию нашли в магазине
Бизнес, 02.05.2021
Реальная площадь квартиры оказалась больше площади, указанной в договоре долевого строительства
Бизнес, 29.04.2021
У предпринимателя отозвали декларацию соответствия на буузы
Бизнес, 29.04.2021
Гендиректор аэропорта «Байкал» выразил «респект» новосибирскому аэропорту