









Отметим, в этом году, как и в прошлом, не получится налить квас в свою тару. В целях распространения коронавируса (ведь воронка у продавца одна) квас продаётся только в новых бутылках.



Прошлым летом в столице Бурятии





Отметим, в этом году, как и в прошлом, не получится налить квас в свою тару. В целях распространения коронавируса (ведь воронка у продавца одна) квас продаётся только в новых бутылках.Прошлым летом в столице Бурятии произошла забавная кража . Мужчина слил 70 литров кваса вечером, когда продавец уже ушла, а машина за бочкой ещё не приехала. При этом вор почему-то решил, что в бочке находится пиво.

В Улан-Удэ открылся квасной сезон. Бочки с популярным летним напитком появились на улицах города.По воспоминаниям горожан, в советское время бочки с квасом устанавливали к таким праздникам, как 1 мая или День Победы. Сейчас время открытия квасного сезона скорее зависит от погоды.Улан-удэнцы делятся, что для них квас из бочек является символом лета. В паблике ves_ulan_ude_ появились следующие комментарии: «Ура, люблю квас», «А мы сейчас купили», «Значит, лето не за горами», «Вкус улан-удэнского лета».Также пользователи соцсетей делятся страхами по поводу городской легенды о том, что на дне квасных бочек могут жить черви. Некоторые также отмечают, что домашний квас для них вкуснее, чем разливной.