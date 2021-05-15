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В Улан-Удэ открылся квасной сезон

В Улан-Удэ открылся квасной сезон
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
При продаже кваса действует одно антикоронавирусное ограничение

В Улан-Удэ открылся квасной сезон. Бочки с популярным летним напитком появились на улицах города.

По воспоминаниям горожан, в советское время бочки с квасом устанавливали к таким праздникам, как 1 мая или День Победы. Сейчас время открытия квасного сезона скорее зависит от погоды.

 

Улан-удэнцы делятся, что для них квас из бочек является символом лета. В паблике ves_ulan_ude_ появились следующие комментарии: «Ура, люблю квас», «А мы сейчас купили», «Значит, лето не за горами», «Вкус улан-удэнского лета».

Также пользователи соцсетей делятся страхами по поводу городской легенды о том, что на дне квасных бочек могут жить черви. Некоторые также отмечают, что домашний квас для них вкуснее, чем разливной. 


Отметим, в этом году, как и в прошлом, не получится налить квас в свою тару. В целях распространения коронавируса (ведь воронка у продавца одна) квас продаётся только в новых бутылках.

Прошлым летом в столице Бурятии произошла забавная кража. Мужчина слил 70 литров кваса вечером, когда продавец уже ушла, а машина за бочкой ещё не приехала. При этом вор почему-то решил, что в бочке находится пиво.


квас
 
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