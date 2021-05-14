В каталоге размещены работы 29 мастеров
В Бурятии издали каталог мастеров и ремесленников, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций. В каталоге бесплатно разместили работы 29 мастеров-ремесленников и предприятий Бурятии, занятых в сфере народных художественных промыслов.
Издание выпущено на русском и английском языках. Оно включает в себя истории о мастерах, их работы, характерные исключительно для Бурятии, и контактные данные.
В каталоге представлена этническая сувенирная и утилитарная продукция, способная заинтересовать туристов. В частности, изделия ручной работы из рога, дерева, бисера, бересты, керамики, чеканные работы из металла с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из валяной шерсти, изделия из кожи и многое другое.
Каталог распространят в наиболее посещаемых гостями Бурятии местах – музеях, туристическом информационном центре, гостиницах и отелях, а также у туроператоров.
В Бурятии издали каталог мастеров и ремесленников
Бизнес, Фото:
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