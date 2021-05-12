Генерального директора организации оштрафовали
Прокуратура установила, что в Тункинском районе Бурятии работники дорожной организации не обеспечены в полном объёме средствами индивидуальной защиты. Так, у машиниста погрузочной машины отсутствовали перчатки с полимерным и точечным покрытием, не было в наличии защитных очков.
Руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено. После прокурорской проверки работников обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Также генеральный директор организации привлечён к административной ответственности за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Ему назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии дорожников не обеспечили перчатками и очками
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