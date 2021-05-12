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В Бурятии дорожников не обеспечили перчатками и очками

В Бурятии дорожников не обеспечили перчатками и очками
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Генерального директора организации оштрафовали

Прокуратура установила, что в Тункинском районе Бурятии работники дорожной организации не обеспечены в полном объёме средствами индивидуальной защиты. Так, у машиниста погрузочной машины отсутствовали перчатки с полимерным и точечным покрытием, не было в наличии защитных очков.

Руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено. После прокурорской проверки работников обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Также генеральный директор организации привлечён к административной ответственности за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Ему назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


прокуратура дорожный ремонт
 
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