В Бурятии уничтожили курятину без документов

Небезопасную продукцию нашли в магазине
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии Россельхознадзор провёл проверку в отношении владельца магазина.
В ходе проверочного мероприятия выявили нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина хранилась куриная продукция без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность. В ФГИС «Меркурий» документы не оформлены.
В отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Небезопасная продукция утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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