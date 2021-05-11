В Бурятии уничтожили курятину без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Небезопасную продукцию нашли в магазине



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии Россельхознадзор провёл проверку в отношении владельца магазина.



В ходе проверочного мероприятия выявили нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина хранилась куриная продукция без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность. В ФГИС «Меркурий» документы не оформлены.



В отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Небезопасная продукция утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

