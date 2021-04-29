В Улан-Удэ обнаружили буузы с опасными бактериями

У предпринимателя отозвали декларацию соответствия на буузы



Государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл проверку в отношении ИП Попов, занимающегося производством полуфабрикатов в Улан-Удэ.



- У данного производителя отобраны пробы мясного полуфабриката (буузы). В результате лабораторных исследований обнаружены бактерии рода листерия, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Декларация соответствия на данный продукт отозвана.



Также на предприятии выявлено нарушение ветеринарного законодательства.



- В морозильной камере хранилась курица без маркировки и документов. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч.1 ст. 10.8 и ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, - уточнили в управлении Россельхознадзора.



Справка:



Листерии — это особая бактерия, которая попадает в организм человека из некачественных или загрязнённых продуктов питания. Она вызывает довольно опасное заболевание — листериоз, инфекционную болезнь человека и животных.





