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В Улан-Удэ обнаружили буузы с опасными бактериями

В Улан-Удэ обнаружили буузы с опасными бактериями
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
У предпринимателя отозвали декларацию соответствия на буузы

Государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл проверку в отношении ИП Попов, занимающегося производством полуфабрикатов в Улан-Удэ.

- У данного производителя отобраны пробы мясного полуфабриката (буузы). В результате лабораторных исследований обнаружены бактерии рода листерия, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Декларация соответствия на данный продукт отозвана.

Также на предприятии выявлено нарушение ветеринарного законодательства.

- В морозильной камере хранилась курица без маркировки и документов. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч.1 ст. 10.8 и ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, - уточнили в управлении Россельхознадзора.

Справка:

Листерии — это особая бактерия, которая попадает в организм человека из некачественных или загрязнённых продуктов питания. Она вызывает довольно опасное заболевание — листериоз, инфекционную болезнь человека и животных.


Россельхознадзор буузы
 
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