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Аэропорт Улан-Удэ получил «помощь Большого брата»

Аэропорт Улан-Удэ получил «помощь Большого брата»
Бизнес,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Гендиректор аэропорта «Байкал» выразил «респект» новосибирскому аэропорту

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» получил новые перронные автобусы (которые доставляют пассажиров от аэровокзала к самолёту и обратно). Новые автобусы больше и просторнее тех, что сейчас ходят в аэропорту «Байкал».

Судя по всему, платить за них не пришлось, так как их передали из аэропорта Толмачёво (Новосибирск) в рамках ротации внутри холдинга «Новапорт». В состав холдинга входят оба аэропорта.

- Юхуу! Помощь Большого Брата! По системе ротации внутри Холдинга, Аэропорт Байкал получает от Толмачёво Перонные автобусы и ещё много другой техники! Эти автобусы больше и просторнее, чем наши на 30%. А ещё, теперь у нас есть запас прочности по автобусам и трапам! Толмачёво - респект! – написал на своей странице гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 25 апреля, в аэропорту «Байкал» запустили первый рейс «Улан-Удэ - Томск – Екатеринбург». Воздушное судно, прилетевшее утром из Томска, пропустили через водяную арку.


Аэропорт "Байкал"
 
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