Фирма «забыла» вернуть из-за границы валютную выручку
Невозвращение валютной выручки на сумму 352 млн рублей при экспорте леса в Китай выявили в Бурятии. В отношении лесоэкспортера возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Установлено, что с 2016 по 2019 годы российская компания совершила несколько сделок по крупным поставкам леса в Китай. Но валютная выручка за поставленный товар по завершении сроков, установленных внешнеторговым контрактом и указанных в декларациях на товары, на счёт продавца в российский банк не поступила. При этом руководитель компании, совершавшей экспортные поставки, никаких действий по возврату денег не предпринял.
В общей сумме в Россию из Китая не поступило 352,039 млн рублей.
Бурятская таможня в отношении руководителя российской компании возбудила уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Продавец бурятского леса в Китай не вернул 352 млн
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