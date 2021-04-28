Продавец бурятского леса в Китай не вернул 352 млн

Фирма «забыла» вернуть из-за границы валютную выручку



Невозвращение валютной выручки на сумму 352 млн рублей при экспорте леса в Китай выявили в Бурятии. В отношении лесоэкспортера возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Установлено, что с 2016 по 2019 годы российская компания совершила несколько сделок по крупным поставкам леса в Китай. Но валютная выручка за поставленный товар по завершении сроков, установленных внешнеторговым контрактом и указанных в декларациях на товары, на счёт продавца в российский банк не поступила. При этом руководитель компании, совершавшей экспортные поставки, никаких действий по возврату денег не предпринял.



В общей сумме в Россию из Китая не поступило 352,039 млн рублей.



Бурятская таможня в отношении руководителя российской компании возбудила уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.



