Питьевую воду из Бурятии будут поставлять в Китай

Вода из Бурятии будет поставляться в офисные предприятия, школы и детские сады Китая
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Бурятское предприятие по розливу и бутилированию природной артезианской воды планирует выйти на международный рынок и начать экспортные поставки в Китай. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки 23 апреля зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства Галсана Дареева, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
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Завод введён в эксплуатацию в 2017 году. Участок водозабора находится в центральной экологической зоне на правобережье реки Турка, на расстоянии около трёх километров от её впадения в озеро Байкал. Линию розлива и пластик для производства бутылок закуплены в Китае, там же разработали и приобрели этикетки на русском и китайском языках.
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- В 2017 году мы принимали участие в международной выставке в Пекине. Одна из компаний заинтересовалась нашей водой, и мы экспортировали опытную партию 35,8 тонн воды в Китай. Однако в условиях пандемии коронавируса в 2020 году сорвалось подписание контракта с китайским покупателем. Реализации на экспорт не было с 2018 года, - рассказал генеральный директор предприятия Владимир Маносян.
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23 апреля министр сельского хозяйства Галсан Дареев посетил с рабочим визитом предприятие. Он ознакомился с рабочим процессом предприятия. Так, вода на завод поступает из подземного источника глубиной 103 метра, проходит дополнительную очистку.
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Продукция компании готовится к экспорту. Уже этим летом планируется подписание соглашения с партнерами из Китая и отправка первой пробной партии воды. Достигнуты договоренности об экспорте бутылок объемом 0,3; 0,5, 1 литр и упаковке Tetra Pak 4-5 л., именно такая тара востребована в Поднебесной.
- Объемы поставок пока уточняются. Предполагается, что вода будет поставляться в офисные предприятия, школы и детские сады Китая. Максимальная мощность при условии реализации на экспорт и внутри России – 5700 тонн, - рассказал Галсан Дареев.
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Ежегодно производится около 14,5 тонн. Объём производства питьевой воды за последние четыре года составил 58,3 тонны. Сегодня бутилированная артезианская вода представлена только в кафе, ресторанах, гостиничных комплексах республики. Предприятие испытывает трудность при выходе на торговые сети Бурятии из-за высокой цены, обусловленной дорогой логистикой из Турки до Улан-Удэ.
Питьевую воду из Бурятии будут поставлять в Китай
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