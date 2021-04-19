 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

Бурятская компания разработала экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Бурятская компания разработала экспресс-тест для привившихся от коронавируса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Экспресс-тест обнаружит иммунитет к COVID-19

Компания «Рапид БИО», зарегистрированная в Бурятии, совместно с компанией «Авивир» зарегистрировала первый экспресс-тест для обнаружения иммунитета к коронавирусу после вакцинации. За 15 минут он определяет, сформировался ли устойчивый иммунитет к COVID-19. Достоверность результата – 96%, сообщает пресс-служба фонда «Сколково».

Согласно данным Lancet, у 8,4% людей не образуются вируснейтрализующие тела. Данный тест даёт понимание, помогла ли прививка каждому отдельному человеку, когда необходима повторная вакцинация и стоит ли дополнительно прививаться однокомпонентной версией «Спутник V» после перенесённого заболевания. На основе этих данных можно не только оценить нынешнее состояние популяционного иммунитета, но и спрогнозировать его динамику.

Для проведения теста нужна капля крови пациента. Результат будет известен через 15 минут.

Сооснователь «Рапид Био» Семён Покацкий сообщил, что пациенты тест можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Тест можно делать до вакцинации и после неё, чтобы следить за появлением иммунитета к коронавирусу. Также тест определяет антитела, которые образуются после заражения коронавирусом.



коронавирус предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии накажут продавцов домашних яиц и молока
В Бурятии накажут продавцов домашних яиц и молока
Бизнес, 19.04.2021
Люди торговали продукцией с личных подворий
В Бурятии бизнесвумен оплатил налоги только после ареста внедорожника
В Бурятии бизнесвумен оплатил налоги только после ареста внедорожника
Бизнес, 19.04.2021
Предпринимательница пришла к приставу на следующий день
Бурятская смолка теснит известные бренды жвачки
Бурятская смолка теснит известные бренды жвачки
Бизнес, 19.04.2021
Необычная и полезная сибирская сера известна покупателям на российском рынке
В Бурятии «ЭкоАльянс» накажут за антисанитарию
В Бурятии «ЭкоАльянс» накажут за антисанитарию
Бизнес, 19.04.2021
Мусор в Селенгинске не вывозился своевременно
В УФАС Бурятии поступают жалобы на регоператора
В УФАС Бурятии поступают жалобы на регоператора
Бизнес, 16.04.2021
Одну жалобу уже рассмотрели, ещё одной займутся на следующей неделе
В Улан-Удэ будут судить подставного директора
В Улан-Удэ будут судить подставного директора
Бизнес, 15.04.2021
Молодой человек повёлся на вознаграждение
В Улан-Удэ вскрыли множество нарушений на ЛВРЗ
В Улан-Удэ вскрыли множество нарушений на ЛВРЗ
Бизнес, 15.04.2021
О нарушениях труда сообщила транспортная прокуратура
В аэропорту Улан-Удэ хотят сделать фотозону
В аэропорту Улан-Удэ хотят сделать фотозону
Бизнес, 15.04.2021
В аэропорту надеются на не менее тысячи снимков за год
В Бурятии сельчане жалуются на пеллетный завод
В Бурятии сельчане жалуются на пеллетный завод
Бизнес, 15.04.2021
Люди говорят, что «дышать невозможно»
Предприятия Улан-Удэ игнорируют требования по COVID-19
Предприятия Улан-Удэ игнорируют требования по COVID-19
Бизнес, 14.04.2021
За всё время составлено 1,5 тысячи протоколов
В Улан-Удэ у жильцов новостройки отобрали подвалы под бытовки
В Улан-Удэ у жильцов новостройки отобрали подвалы под бытовки
Бизнес, 14.04.2021
В подвалах новостройки незаконно устроили бытовки для строителей без ведома жителей
В Бурятии уничтожили куриное филе без документов
В Бурятии уничтожили куриное филе без документов
Бизнес, 14.04.2021
Нарушителя оштрафовали на три тысячи рублей
Рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер
Рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер
Бизнес, 13.04.2021
Специалисты считают, что рост заболеваемости ковидом среди подростков связан с общепитом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^