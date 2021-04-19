Бурятская компания разработала экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Экспресс-тест обнаружит иммунитет к COVID-19



Компания «Рапид БИО», зарегистрированная в Бурятии, совместно с компанией «Авивир» зарегистрировала первый экспресс-тест для обнаружения иммунитета к коронавирусу после вакцинации. За 15 минут он определяет, сформировался ли устойчивый иммунитет к COVID-19. Достоверность результата – 96%, сообщает пресс-служба фонда «Сколково».



Согласно данным Lancet, у 8,4% людей не образуются вируснейтрализующие тела. Данный тест даёт понимание, помогла ли прививка каждому отдельному человеку, когда необходима повторная вакцинация и стоит ли дополнительно прививаться однокомпонентной версией «Спутник V» после перенесённого заболевания. На основе этих данных можно не только оценить нынешнее состояние популяционного иммунитета, но и спрогнозировать его динамику.



Для проведения теста нужна капля крови пациента. Результат будет известен через 15 минут.



Сооснователь «Рапид Био» Семён Покацкий сообщил, что пациенты тест можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Тест можно делать до вакцинации и после неё, чтобы следить за появлением иммунитета к коронавирусу. Также тест определяет антитела, которые образуются после заражения коронавирусом.







