В Бурятии накажут продавцов домашних яиц и молока

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Люди торговали продукцией с личных подворий



В апреле на рынке «Байкальский фермер» в городе Северобайкальск сотрудники Россельхознадзора и полицейские провели проверка.



В ходе проверки выявили нарушения ветеринарного законодательства. Люди продавали сырое коровье молоко и яйцо куриное, полученные в личном подсобном хозяйстве, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.



- Нарушены п. 3 ст. 5, ст. 30 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; п. 7, п. 10, п. 28 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении двух торговцев возбуждено административное производство.

