В Бурятии накажут продавцов домашних яиц и молока

Люди торговали продукцией с личных подворий
В апреле на рынке «Байкальский фермер» в городе Северобайкальск сотрудники Россельхознадзора и полицейские провели проверка.
В ходе проверки выявили нарушения ветеринарного законодательства. Люди продавали сырое коровье молоко и яйцо куриное, полученные в личном подсобном хозяйстве, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.
- Нарушены п. 3 ст. 5, ст. 30 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; п. 7, п. 10, п. 28 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении двух торговцев возбуждено административное производство.
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