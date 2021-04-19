Предпринимательница пришла к приставу на следующий день
В Кабанском районе Бурятии судебные приставы арестовали внедорожник индивидуального предпринимателя. Она не оплачивала налоговую задолженность в размере свыше 43 тысяч рублей.
На следующий день после ареста автомобиля должница явилась к судебному приставу и перечислила всю сумму задолженности.
- На сегодняшний день взысканные средства перечислены в доход государства. После снятия всех ограничительных мер исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП по Бурятии.
В Бурятии бизнесвумен оплатил налоги только после ареста внедорожника
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