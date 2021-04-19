В Бурятии бизнесвумен оплатил налоги только после ареста внедорожника

Предпринимательница пришла к приставу на следующий день



В Кабанском районе Бурятии судебные приставы арестовали внедорожник индивидуального предпринимателя. Она не оплачивала налоговую задолженность в размере свыше 43 тысяч рублей.



На следующий день после ареста автомобиля должница явилась к судебному приставу и перечислила всю сумму задолженности.



- На сегодняшний день взысканные средства перечислены в доход государства. После снятия всех ограничительных мер исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП по Бурятии.

