Бурятская смолка теснит известные бренды жвачки

Необычная и полезная сибирская сера известна покупателям на российском рынке
По итогам конкурса «Вкусы России» Российский экспортный центр предложил предпринимателям Бурятии разместить образцы продукции на российских выставочных стендах в нескольких странах, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
В 2020 году смолка из Бурятии была заявлена для участия в конкурсе «Вкусы России». Она была представлена на конкурсе в номинации «Попробуй, полюбишь» тремя бурятскими компаниями.
- Необычная и полезная сибирская сера известна покупателям на российском рынке. Бурятские компании активно участвуют с продукцией на российских выставках. Ежегодно улучшается дизайн упаковки, на сегодня представлен ассортимент классической, паровой и копченой смолки. Сера лиственничная не содержит сахара и его заменителей, каких-либо пищевых добавок и ароматизаторов, искусственных консервантов, стабилизаторов и красителей. Участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» помогает производителям смолки лиственничной выйти на международный рынок, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.
По итогам конкурса Российский экспортный центр предложил предпринимателям Бурятии разместить образцы продукции на российских выставочных стендах в Корее, Вьетнаме и Объединённых Арабских Эмиратах.
В 2020 году предприятия Бурятии произвели серу общим объёмом16,4 тонны или 3,3 млн штук. Экологически чистое сырьё для производства смолки заготавливается в районах Бурятии и Забайкальского края. По вкусовым качествам ценится живица лиственницы даурской. В Байкальском регионе продаётся половина от всей производимой продукции. Продажи постоянно растут и на данный момент составляют около 10 % от категории жевательная резинка («Орбит», «Дирол» и другие).
Объёмные товарные запасы позволяют регулярно поставлять продукцию клиентам, несмотря на сезонность заготовок смолы сибирской лиственницы.
Байкальская смолка широко известна и за пределами Бурятии - она представлена и продаётся в Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Кемерово и других регионах России.
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