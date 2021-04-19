Мусор в Селенгинске не вывозился своевременно
Сразу несколько жителей посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии обратились с просьбой принять меры в отношении «ЭкоАльянса». Жители пожаловались, что услуга по вывозу мусора не оказывается, а на контейнерных площадках наблюдается антисанитария.
- В ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления и правил предоставления коммунальных услуг населению выяснилось, что регоператор по обращению с ТКО не осуществлял своевременный сбор и вывоз отходов собственников жилых домов в Кабанском районе, - сообщает Госстройжилнадзоре.
Бездействие регоператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объёмах, соответствующих нормативному уровню.
- В итоге «ЭкоАльянс» будет привлечён к административной ответственности. Также в адрес регоператора уже направлено предписание об устранении нарушений, - заключили в ведомстве.
В Бурятии «ЭкоАльянс» накажут за антисанитарию
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