В Бурятии «ЭкоАльянс» накажут за антисанитарию

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мусор в Селенгинске не вывозился своевременно



Сразу несколько жителей посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии обратились с просьбой принять меры в отношении «ЭкоАльянса». Жители пожаловались, что услуга по вывозу мусора не оказывается, а на контейнерных площадках наблюдается антисанитария.



- В ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления и правил предоставления коммунальных услуг населению выяснилось, что регоператор по обращению с ТКО не осуществлял своевременный сбор и вывоз отходов собственников жилых домов в Кабанском районе, - сообщает Госстройжилнадзоре.



Бездействие регоператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объёмах, соответствующих нормативному уровню.



- В итоге «ЭкоАльянс» будет привлечён к административной ответственности. Также в адрес регоператора уже направлено предписание об устранении нарушений, - заключили в ведомстве.

