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В Улан-Удэ будут судить подставного директора

В Улан-Удэ будут судить подставного директора
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Молодой человек повёлся на вознаграждение

23-летний ранее неоднократно судимый житель Улан-Удэ, который был подставным директором, предстанет перед судом.

Он обвиняется в совершении трёх эпизодов по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

По версии следствия, молодой человек получил предложение нелегально подзаработать от учредителя трёх коммерческих организаций, основным видом деятельности которых является экспорт древесины. Парню было за деньги предложить номинально возглавить эти три фирмы и внести сведения о себе как о генеральном директоре в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Действуя в соответствии с этой договорённостью, в октябре 2019 и в январе 2020 года улан-удэнец, зная, что будет являться подставным лицом, предоставил в инспекцию налоговую службу необходимые пакеты документов.

- Расследование уголовного дела завершено. С утверждённым обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

суд
 
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