В Улан-Удэ вскрыли множество нарушений на ЛВРЗ

О нарушениях труда сообщила транспортная прокуратура
Бурятская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране труда в Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе – филиале АО «Желдорреммаш».Выявлены многочисленные нарушения.
- Рабочие места слесарей, сварщиков, маляров и других работников завода не оборудованы вытяжной вентиляцией, имеют недостаточную освещенность. Рабочие места полировщиков, термообрубщиков имеют превышения допустимого уровня вибрации, рабочие места кузнецов – превышения допустимых уровней шума, - сообщает Бурятская транспортная прокуратура.
Специалисты пришли к выводу, что длительная работа в условиях, не отвечающих нормативным требованиям в области охраны труда, может стать причиной профессиональных заболеваний и привести к несчастным случаям на производстве.
Транспортный прокурор внёс руководству завода представление. Оно находится на рассмотрении.
- Кроме того, в отношении начальника отдела охраны труда завода возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Материалы направлены в Государственную инспекцию труда, - сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.
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