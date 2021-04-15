В Улан-Удэ вскрыли множество нарушений на ЛВРЗ

О нарушениях труда сообщила транспортная прокуратура



Бурятская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране труда в Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе – филиале АО «Желдорреммаш».Выявлены многочисленные нарушения.



- Рабочие места слесарей, сварщиков, маляров и других работников завода не оборудованы вытяжной вентиляцией, имеют недостаточную освещенность. Рабочие места полировщиков, термообрубщиков имеют превышения допустимого уровня вибрации, рабочие места кузнецов – превышения допустимых уровней шума, - сообщает Бурятская транспортная прокуратура.



Специалисты пришли к выводу, что длительная работа в условиях, не отвечающих нормативным требованиям в области охраны труда, может стать причиной профессиональных заболеваний и привести к несчастным случаям на производстве.



Транспортный прокурор внёс руководству завода представление. Оно находится на рассмотрении.



- Кроме того, в отношении начальника отдела охраны труда завода возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Материалы направлены в Государственную инспекцию труда, - сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.



