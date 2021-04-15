В аэропорту Улан-Удэ хотят сделать фотозону

В аэропорту надеются на не менее тысячи снимков за год



В улан-удэнском аэропорту «Байкал» подумывают сделать фотозону на выходе из аэровокзала. Об этом стало известно из публикации генерального директора аэропорта Дмитрия Гармаева в Facebook.



- Уважаемые бизнесмены и руководители предприятий Бурятии! Аэропорт место, где происходят важные, позитивные и эффективные встречи. Как встретишь/проводишь, так и дело пойдёт. Есть идея - сделать фотозону на выходе из аэровокзала, где я вас уверяю, будет сделано тысячи снимков за год! Предлагаю поучаствовать в этой теме, и ваш лого будет там. Мы и сами можем, но так будет интереснее, - написал Гармаев.



Один из его подписчиков считает, что лепить логотипы на фотозону не нужно: «Ну, и зачем там лепить логотипы? Делайте фотозону в национальном стиле, совершенно не в тему там логотип коммерческой организации будет».



Как сообщал «Байкал-Dailу», также в улан-удэнском аэропорту решили установить скульптуру. «Это должен особенный художественный образ, отражающий духовную силу живущего в республике народа и его уникальную историю», – отмечал председатель Союза художников Бурятии Евгений Болсобоев.



