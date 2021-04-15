 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В аэропорту Улан-Удэ хотят сделать фотозону

В аэропорту Улан-Удэ хотят сделать фотозону
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В аэропорту надеются на не менее тысячи снимков за год

В улан-удэнском аэропорту «Байкал» подумывают сделать фотозону на выходе из аэровокзала. Об этом стало известно из публикации генерального директора аэропорта Дмитрия Гармаева в Facebook.

- Уважаемые бизнесмены и руководители предприятий Бурятии! Аэропорт место, где происходят важные, позитивные и эффективные встречи. Как встретишь/проводишь, так и дело пойдёт. Есть идея - сделать фотозону на выходе из аэровокзала, где я вас уверяю, будет сделано тысячи снимков за год! Предлагаю поучаствовать в этой теме, и ваш лого будет там. Мы и сами можем, но так будет интереснее, - написал Гармаев.

Один из его подписчиков считает, что лепить логотипы на фотозону не нужно: «Ну, и зачем там лепить логотипы? Делайте фотозону в национальном стиле, совершенно не в тему там логотип коммерческой организации будет».

Как сообщал «Байкал-Dailу», также в улан-удэнском аэропорту решили установить скульптуру. «Это должен особенный художественный образ, отражающий духовную силу живущего в республике народа и его уникальную историю», – отмечал председатель Союза художников Бурятии Евгений Болсобоев.

Аэропорт "Байкал"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сельчане жалуются на пеллетный завод
В Бурятии сельчане жалуются на пеллетный завод
Бизнес, 15.04.2021
Люди говорят, что «дышать невозможно»
В Улан-Удэ у жильцов новостройки отобрали подвалы под бытовки
В Улан-Удэ у жильцов новостройки отобрали подвалы под бытовки
Бизнес, 14.04.2021
В подвалах новостройки незаконно устроили бытовки для строителей без ведома жителей
В Бурятии уничтожили куриное филе без документов
В Бурятии уничтожили куриное филе без документов
Бизнес, 14.04.2021
Нарушителя оштрафовали на три тысячи рублей
Рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер
Рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер
Бизнес, 13.04.2021
Специалисты считают, что рост заболеваемости ковидом среди подростков связан с общепитом
В улан-удэнской гостинице обокрали спящего постояльца
В улан-удэнской гостинице обокрали спящего постояльца
Бизнес, 12.04.2021
Во время кражи во всей гостинице не было света
В Улан-Удэ решили «осовременить» киоски
В Улан-Удэ решили «осовременить» киоски
Бизнес, 11.04.2021
Собственник киосков должны согласовывать их внешний вид
В Бурятии составили протокол на таксиста без маски
В Бурятии составили протокол на таксиста без маски
Бизнес, 09.04.2021
Подростков, ехавших без маски, наказывать не стали
В Бурятии кафе и рестораны нарушают запрет на танцы
В Бурятии кафе и рестораны нарушают запрет на танцы
Бизнес, 09.04.2021
«В дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила»
Сбер представил подписку СберПрайм+
Сбер представил подписку СберПрайм+
Бизнес, 09.04.2021
О новом флагманском продукте рассказал глава Сбербанка
В Бурятии предложили создать стратегический запас масок
В Бурятии предложили создать стратегический запас масок
Бизнес, 08.04.2021
Бизнесмен предложил готовиться на случай третьей волны коронавируса
Крепкий алкоголь предлагают продавать только в спецмагазинах
Бизнес, 08.04.2021
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику
В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов
В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов
Бизнес, 08.04.2021
Яблоки и груши уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях
В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях
Бизнес, 08.04.2021
«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^