В аэропорту надеются на не менее тысячи снимков за год
В улан-удэнском аэропорту «Байкал» подумывают сделать фотозону на выходе из аэровокзала. Об этом стало известно из публикации генерального директора аэропорта Дмитрия Гармаева в Facebook.
- Уважаемые бизнесмены и руководители предприятий Бурятии! Аэропорт место, где происходят важные, позитивные и эффективные встречи. Как встретишь/проводишь, так и дело пойдёт. Есть идея - сделать фотозону на выходе из аэровокзала, где я вас уверяю, будет сделано тысячи снимков за год! Предлагаю поучаствовать в этой теме, и ваш лого будет там. Мы и сами можем, но так будет интереснее, - написал Гармаев.
Один из его подписчиков считает, что лепить логотипы на фотозону не нужно: «Ну, и зачем там лепить логотипы? Делайте фотозону в национальном стиле, совершенно не в тему там логотип коммерческой организации будет».
Как сообщал «Байкал-Dailу», также в улан-удэнском аэропорту решили установить скульптуру. «Это должен особенный художественный образ, отражающий духовную силу живущего в республике народа и его уникальную историю», – отмечал председатель Союза художников Бурятии Евгений Болсобоев.
В аэропорту Улан-Удэ хотят сделать фотозону
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 15.04.2021
Люди говорят, что «дышать невозможно»
Бизнес, 14.04.2021
В подвалах новостройки незаконно устроили бытовки для строителей без ведома жителей
Бизнес, 14.04.2021
Нарушителя оштрафовали на три тысячи рублей
Бизнес, 13.04.2021
Специалисты считают, что рост заболеваемости ковидом среди подростков связан с общепитом
Виновник получил штраф
В помещении можно провести рабочие встречи
Во время кражи во всей гостинице не было света
Бизнес, 11.04.2021
Собственник киосков должны согласовывать их внешний вид
Подростков, ехавших без маски, наказывать не стали
«В дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила»
О новом флагманском продукте рассказал глава Сбербанка
Бизнесмен предложил готовиться на случай третьей волны коронавируса
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику
Яблоки и груши уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей