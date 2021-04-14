В Улан-Удэ у жильцов новостройки отобрали подвалы под бытовки

Главными претензиями собственников жилья стали неудовлетворительная работа аварийно-диспетчерской службы и игнорирование жалоб и просьб жителей. Кроме того, придомовая территория захламлена строительным и бытовым мусором, а управляющая компания никаких мер не принимает.





Также в ходе осмотра была зафиксирована протечка канализации, зловонные стоки разлились во втором помещении, последствия до сих пор не устранили.









Ассоциация обратится в надзорные органы с просьбой провести проверку законности использования подвальных помещений многоквартирных домов для нужд строителей, и установить работодателя, который экономит на устройстве временного жилья для работников.























В Улан-Удэ жители домов по улице Конечная обратились в Ассоциацию управляющих компаний Бурятии с просьбой помочь урегулировать спорные вопросы с их управляющей компанией.9 апреля состоялось собрание собственников жилья с представителями управляющей компании. Жители недовольны качеством оказания услуг, а также размером тарифа. Ранее размер оплаты составлял 20.49 рублей с квадратного метра. На собрании жители сообщили о готовности уйти от компании, тогда представители УК предложили снизить тариф до 18.88 рублей. Но на основные вопросы управляющая компания ответить не смогла и не предложила пути их решение, сообщили в пресс-службе Ассоциации управляющих компаний Бурятии.Также жители обеспокоены тем, что управляющую компанию выбрал их застройщик. Жители высказывают опасения, что надлежащая претензионная работа по исполнению гарантийных обязательств не ведётся. А ведь устранить все нарушения, допущенные при строительстве дома, можно только в период гарантийных обязательств (пять лет).К тому же жители долгое время пытаются выяснить, как используются их подвальные помещения, так как часто видят там посторонних людей. Представители «Лазурного центра» долгое время отказывались показать жителям подвалы и, как оказалось, не зря. Только после настойчивых требований под видеозапись руководство управляющей компании согласилось выдать ключи от дверей цокольного этажа.Вместе с мастером управляющей компании и представителями Ассоциации жители спустились в подвал, оказалось, что его оборудовали под бытовку. В помещении находится холодильник, стол, кресла, сменная одежка и обувь, оставленная строителями, самостоятельно проведена электропроводка, была оборудована даже душевая.Жители полагают, что подвал используют строители соседнего многоквартирного дома (тот же застройщик), либо строители детского садика на 280 мест.- Использование подвала многоквартирного дома под нужды работников соседней стройки противозаконно сразу по нескольким основаниям. Управляющая компания не получила разрешение от жителей на сдачу в аренду подвальных помещений, - пояснил директор Ассоциации управляющих компаний Бурятии Максим Киреенко. - К тому же массовое пребывание людей в небольшом помещении создаёт дополнительную угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, как жителей, так и строителей. Отмечу, что подвал не предназначен для нахождения в нем посторонних людей, коммуникации и инженерные устройства находятся в открытом доступе и их могут повредить. А также УК допустила незаконное подключение к электросетям дома дополнительного электрооборудования, которым пользуются посетители подвала, что может стать причиной пожара. Представители компании также не смогли пояснить, за чей счёт оплачиваются счета за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение и не включаются ли эти расходы в счёт общедомовых нужд.