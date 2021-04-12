Виновник получил штраф
Прокурорская проверка выявили нарушения в котельной в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии.
Площадка для хранения таких опасных отходов, как шлак и зола, не имеет твёрдого покрытия и не защищена от атмосферных осадков. Кроме того, площадка не оборудована ливневой канализацией.
Исполняющему обязанности генерального директора организации внесено представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Кроме того, в отношении исполняющего обязанности руководителя организации возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства. Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии опасные отходы котельной хранились как попало
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