В помещении можно провести рабочие встречи
Специально для бизнесменов и общественников из Бурятии, которые приезжают в Москву по рабочим вопросам, подготовлен офис в столице России. Он находится в здании полпредства Бурятии.
- Специально для наших земляков в здании полпредства Республики Бурятия в Москве мы подготовили офис, где можно провести все необходимые рабочие встречи, провести переговоры. В офисе есть вся необходимая оргтехника. Дома, как говорится, и стены помогают! - отметили в полпредстве.
Адрес полпредства: ул. Мясницкая, дом 43, стр. 2. По всем вопросам можно обращаться в приёмную по телефону 8(499)399-03-03 в рабочее время.
Для бизнесменов и общественников из Бурятии подготовили офис в Москве
Бизнес, Фото:
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