Во время кражи во всей гостинице не было света
На днях сработала кнопка экстренного вызова в гостинице в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны. К ним обратился постоялец, сообщивший, что ночью из его номера украли сотовый телефон и банковскую карту.
Администратор гостиницы сообщила, что ночью в гостинице не было электричества, но система видеонаблюдения работает в автономном режиме. Росгвардейцы просмотрели записи с камер наблюдения. Так выяснилось, что один из постояльцев гостиницы проник в номер и украл имущество у спящего соседа.
Росгвардейцы задержали 26-летнего не работающего, ранее судимого гражданина в его гостиничном номере.
При досмотре у задержанного была обнаружена украденная банковская карта, по которой он ночью расплачивался за услуги гостиницы. Вор также сознался, что украденный телефон спрятал в коллекторном узле туалета в соседнем пустом номере.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В улан-удэнской гостинице обокрали спящего постояльца
Бизнес, Фото:
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