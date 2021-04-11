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В Улан-Удэ решили «осовременить» киоски

В Улан-Удэ решили «осовременить» киоски
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Собственник киосков должны согласовывать их внешний вид

Установка нестационарных торговых объектов (киосков и павильонов) в Улан-Удэ теперь будет строго контролироваться.

В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что мэр Игорь Шутенков поручил создать специальную межведомственную рабочую группу. Она упорядочит работу нестационарных торговых объектов, находящихся на немуниципальной территории.

Для размещения таких объектов собственники должны согласовать их внешний вид с комитетом по архитектуре и градостроительству.

Согласование внешнего вида обязательно для киосков и торговых павильонов, за исключением тех, которые расположены на территории розничных рынков и ярмарок внутри зданий. Действие порядка об обязательном согласовании внешнего вида с комитетом распространяется в Улан-Удэ на все киоски и павильоны, независимо от форм собственности земельных участков.

- Однако механизм, который бы заставил собственника нестационарного торгового объекта, расположенного не на муниципальных землях обратиться в наш комитет, отсутствует. Я предполагаю, что существует определённые нарушения в области земельного законодательства при использовании этих участков собственниками, которое нужно в первую очередь урегулировать, - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.

Подобных объектов, расположенных за пределами границ муниципальных земель, в Улан-Удэ порядка 130-ти.



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