Собственник киосков должны согласовывать их внешний вид
Установка нестационарных торговых объектов (киосков и павильонов) в Улан-Удэ теперь будет строго контролироваться.
В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что мэр Игорь Шутенков поручил создать специальную межведомственную рабочую группу. Она упорядочит работу нестационарных торговых объектов, находящихся на немуниципальной территории.
Для размещения таких объектов собственники должны согласовать их внешний вид с комитетом по архитектуре и градостроительству.
Согласование внешнего вида обязательно для киосков и торговых павильонов, за исключением тех, которые расположены на территории розничных рынков и ярмарок внутри зданий. Действие порядка об обязательном согласовании внешнего вида с комитетом распространяется в Улан-Удэ на все киоски и павильоны, независимо от форм собственности земельных участков.
- Однако механизм, который бы заставил собственника нестационарного торгового объекта, расположенного не на муниципальных землях обратиться в наш комитет, отсутствует. Я предполагаю, что существует определённые нарушения в области земельного законодательства при использовании этих участков собственниками, которое нужно в первую очередь урегулировать, - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.
Подобных объектов, расположенных за пределами границ муниципальных земель, в Улан-Удэ порядка 130-ти.
В Улан-Удэ решили «осовременить» киоски
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подростков, ехавших без маски, наказывать не стали
«В дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила»
О новом флагманском продукте рассказал глава Сбербанка
Бизнесмен предложил готовиться на случай третьей волны коронавируса
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику
Яблоки и груши уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей
Представитель компании L.O.L. указал, что не передавал кому-либо прав на товарные знаки
Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов
Автошкола выплатила долг после ареста компьютеров
В том числе можно будет поднять темы туризма на Байкале
Решение вынес Четвёртый арбитражный апелляционный суд
Очередное ковидное послабление принял оперштаб
Бизнес, 06.04.2021
Планируется приезд участников из других регионов России
Бизнес, 06.04.2021
Просрочка по удержанию алиментов составила 83 дня