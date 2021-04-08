Крепкий алкоголь предлагают продавать только в спецмагазинах

В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику



Крепкий алкоголь следует продавать в специализированных магазинах, а частные наркоклиники необходимо обязать сообщать госорганам о пациентах. Эти и другие предложения депутаты Госдумы намерены внести в новую концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма. Об этом рассказал зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин, сообщает «Парламентская газета».



- . Нужно думать и над совершенствованием реализации алкоголя, потому что это не дело, когда в одном доме может быть два-три, а то и больше магазинов со спиртным. В итоге, мы должны стремиться, чтобы крепкий алкоголь продавался в специализированных магазинах. Чего глаз не видит, того душа не просит, - пояснил он.



Также, по словам Говорина, в новой версии антиалкогольной госполитики особое внимание будет к контролю за оборотом алкогольной продукции и борьбе с контрафактом. Основное направление – борьба за снижение спроса на спиртное.



- Требуется формирование культуры ответственного отношения к своему здоровью через разработку стратегии ЗОЖ, внедрение современных профилактических программ в образовательной среде, использование социальной рекламы и современных медиа. Создание системы общественного здравоохранения, в которой здоровье человека — не только ответственность минздрава и других государственных ведомств, а всего общества, в том числе корпоративная (профосмотры не должны проводиться «для галочки»), - пояснил Николай Говорин.

