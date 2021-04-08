В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов

В ходе рейда на торговой базе «Стрела» в Улан-Удэ было выявлено хранение и продажа продукции, запрещенной к ввозу в РФ. Яблоки и груши весом 129,1 кг неизвестного происхождения продавались в павильонах.- Хранить и реализовывать продукцию стран Европейского союза и без маркировочных знаков запрещено, а также запрещено ввозить на территорию РФ в соответствии с указом президента РФ от 06.08.2014 № 560, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Партия изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Традиционно продукты уничтожают, раздавливая бульдозером.