Яблоки и груши уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
В ходе рейда на торговой базе «Стрела» в Улан-Удэ было выявлено хранение и продажа продукции, запрещенной к ввозу в РФ. Яблоки и груши весом 129,1 кг неизвестного происхождения продавались в павильонах.
- Хранить и реализовывать продукцию стран Европейского союза и без маркировочных знаков запрещено, а также запрещено ввозить на территорию РФ в соответствии с указом президента РФ от 06.08.2014 № 560, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Партия изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Традиционно продукты уничтожают, раздавливая бульдозером.
В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов
Бизнес, Фото:
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