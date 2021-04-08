В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях

«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей



Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ряд фирм из Улан-Удэ и Иркутска подозревают в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Сообщается, что в офисах этих компаний, а также по месту жительства руководителей проводятся обыски.



По данным Telegram-канала «Перехват_03», речь идёт о хищении 100 миллионов рублей.



«Выявлен факт хищения руководством подрядных организаций и афиллированными с ними должностными лицами администрации города Улан-Удэ. Деньги выделялись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», для ремонта дорог в Улан-Удэ», - сообщает «Перехват_03».



В сообщении говорится, что выявлен факт противоправной деятельности ещё у двух фирм. Они занимались незаконной предпринимательской деятельностью по добыче песчано-гравийной смеси.



Таким образом, речь идёт об уголовных делах по статьям «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство».



В МВД по Бурятии, в СУ СК РФ по Бурятии отметили, что их сотрудники не были задействованы в этой работе.

