В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях

«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей
Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ряд фирм из Улан-Удэ и Иркутска подозревают в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Сообщается, что в офисах этих компаний, а также по месту жительства руководителей проводятся обыски.
По данным Telegram-канала «Перехват_03», речь идёт о хищении 100 миллионов рублей.
«Выявлен факт хищения руководством подрядных организаций и афиллированными с ними должностными лицами администрации города Улан-Удэ. Деньги выделялись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», для ремонта дорог в Улан-Удэ», - сообщает «Перехват_03».
В сообщении говорится, что выявлен факт противоправной деятельности ещё у двух фирм. Они занимались незаконной предпринимательской деятельностью по добыче песчано-гравийной смеси.
Таким образом, речь идёт об уголовных делах по статьям «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство».
В МВД по Бурятии, в СУ СК РФ по Бурятии отметили, что их сотрудники не были задействованы в этой работе.
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