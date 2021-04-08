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В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях

В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей

Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ряд фирм из Улан-Удэ и Иркутска подозревают в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Сообщается, что в офисах этих компаний, а также по месту жительства руководителей проводятся обыски.

По данным Telegram-канала «Перехват_03», речь идёт о хищении 100 миллионов рублей.

«Выявлен факт хищения руководством подрядных организаций и афиллированными с ними должностными лицами администрации города Улан-Удэ. Деньги выделялись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», для ремонта дорог в Улан-Удэ», - сообщает «Перехват_03».

В сообщении говорится, что выявлен факт противоправной деятельности ещё у двух фирм. Они занимались незаконной предпринимательской деятельностью по добыче песчано-гравийной смеси.

Таким образом, речь идёт об уголовных делах по статьям «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство».

В МВД по Бурятии, в СУ СК РФ по Бурятии отметили, что их сотрудники не были задействованы в этой работе. 
обыски строительство
 
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