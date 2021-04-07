В Бурятии бывший инструктор отсудил у автошколы 116 тысяч

Автошкола выплатила долг после ареста компьютеров



В Бурятии судебные приставы взыскали с автошколы задолженность по заработной плате в размере свыше 116 тысяч рублей.



Мужчина в течение семи месяцев проработал инструктором по вождению без соответствующего оформления и внесения записей в трудовую книжку. Кроме этого, ему вовремя не платили заработную плату.



В результате мужчина уволился по собственному желанию и обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы.



Суд принял решение об обязании общества с ограниченной ответственностью внести соответствующие записи, а также взыскать задолженность по заработной плате на общую сумму 116 566 рублей.



- В службе судебных приставов в отношении компании было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к должнику были применены меры принудительного характера. Выплатить сумму задолженности автошкола поспешила после ареста компьютерной техники из офиса организации. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

