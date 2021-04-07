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В Бурятии бывший инструктор отсудил у автошколы 116 тысяч

В Бурятии бывший инструктор отсудил у автошколы 116 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Автошкола выплатила долг после ареста компьютеров

В Бурятии судебные приставы взыскали с автошколы задолженность по заработной плате в размере свыше 116 тысяч рублей.

Мужчина в течение семи месяцев проработал инструктором по вождению без соответствующего оформления и внесения записей в трудовую книжку. Кроме этого, ему вовремя не платили заработную плату.

В результате мужчина уволился по собственному желанию и обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы.

Суд принял решение об обязании общества с ограниченной ответственностью внести соответствующие записи, а также взыскать задолженность по заработной плате на общую сумму 116 566 рублей.

- В службе судебных приставов в отношении компании было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к должнику были применены меры принудительного характера. Выплатить сумму задолженности автошкола поспешила после ареста компьютерной техники из офиса организации. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. 
судебные приставы автошколы
 
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