Просрочка по удержанию алиментов составила 83 дня
В Забайкальском крае транспортная прокуратура провела проверку по ООО «ЛокоТех Эксперт».
- Проверка выявила, что грубо нарушен предусмотренный федеральным законом трёхдневный срок для перечисления денежных сумм, удержанных в счёт алиментов с отпускных работника. Причитающиеся алименты на ребёнка перечислены только после вмешательства органов прокуратуры, просрочка выплаты составила 83 дня. В этой связи взыскателю дополнительно выплачены денежные средства в счет компенсации за несвоевременное удержание сумм, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.
За допущенные нарушения в отношении ответственного должностного лица ООО «ЛокоТех Эксперт», нарушившего требования законодательства, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в службу судебных приставов Барнаула.
Для устранения причин и условий, способствующих нарушениям закона, руководству бухгалтерии юридического лица прокуратура внесла представление.
- Кроме того, проверкой выявлен факт нарушения установленных Трудовым Кодексом РФ сроков выплаты работнику денежных сумм за ежегодный основной отпуск, а также дополнительный оплачиваемый отпуск, в связи с чем в адрес начальника Сервисного локомотивного депо «Новая Чара» филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» внесено представление, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
В Забайкалье прокуратура нашла нарушения в «ЛокоТех Эксперт»
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