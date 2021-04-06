В Бурятии открылось более 450 новых мест, где можно приобрести и самостоятельно активировать SIM-карту МегаФона. Среди них продовольственные и детские магазины, киоски с прессой и автозаправочные станции
Такой формат покупки SIM-карт МегаФон предложил в прошлом году во время пандемии для удобства и безопасности своих абонентов, и сейчас перечень торговых пунктов постоянно пополняется новыми адресами и списками торговых сетей.
Сегодня приобрести SIM-карту оператора можно в магазинах шаговой доступности в Улан-Удэ и его пригородах, Гусиноозёрске, Усть-Баргузине, Курумкане, Максимихе, Мухоршибири, Турке, Иволгинске, Кабанске, Курбулике и во многих других населённых пунктах, а также посетив киоски «Вета Пресс», магазины торговых сетей «Мир антенн» и «Детский мир».
Стать абонентом МегаФона теперь можно и на двадцати двух АЗС «Роснефть» в Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Кабанском, Селенгинском, Заиграевском, Бичурском, Иволгинском, Кяхтинском районах и городе Улан-Удэ.
- Мы видим, как набирает популярность удобный формат покупки SIM-карт с саморегистрацией, ведь он даёт возможность абонентам самим выбирать комфортный способ оформления услуг: дома, в магазине, в дороге, - отмечает Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. – Поэтому мы постоянно увеличиваем число таких мест в республике, а также открываем новые салоны связи. Так, в этом году дополнительно открыты 2 новые фирменные секции в городе Улан-Удэ: в ТЦ «Глобус» на проспекте Автомобилистов, 21е и в ТРЦ «IMAX» на улице Жердева, 104б.
После покупки активировать SIM-карту с саморегистрацией можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона или через портал Госуслуги.ру. Активация займёт не более 5-10 минут, а при оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть оператора.
Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Бизнес, Фото:
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