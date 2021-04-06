 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином

Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Бурятии открылось более 450 новых мест, где можно приобрести и самостоятельно активировать SIM-карту МегаФона. Среди них продовольственные и детские магазины, киоски с прессой и автозаправочные станции

Такой формат покупки SIM-карт МегаФон предложил в прошлом году во время пандемии для удобства и безопасности своих абонентов, и сейчас перечень торговых пунктов постоянно пополняется новыми адресами и списками торговых сетей.

Сегодня приобрести SIM-карту оператора можно в магазинах шаговой доступности в Улан-Удэ и его пригородах, Гусиноозёрске, Усть-Баргузине, Курумкане, Максимихе, Мухоршибири, Турке, Иволгинске, Кабанске, Курбулике и во многих других населённых пунктах, а также посетив киоски «Вета Пресс», магазины торговых сетей «Мир антенн» и «Детский мир».

Стать абонентом МегаФона теперь можно и на двадцати двух АЗС «Роснефть» в Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Кабанском, Селенгинском, Заиграевском, Бичурском, Иволгинском, Кяхтинском районах и городе Улан-Удэ.

- Мы видим, как набирает популярность удобный формат покупки SIM-карт с саморегистрацией, ведь он даёт возможность абонентам самим выбирать комфортный способ оформления услуг: дома, в магазине, в дороге, - отмечает Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. – Поэтому мы постоянно увеличиваем число таких мест в республике, а также открываем новые салоны связи. Так, в этом году дополнительно открыты 2 новые фирменные секции в городе Улан-Удэ: в ТЦ «Глобус» на проспекте Автомобилистов, 21е и в ТРЦ «IMAX» на улице Жердева, 104б.

После покупки активировать SIM-карту с саморегистрацией можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона или через портал Госуслуги.ру. Активация займёт не более 5-10 минут, а при оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть оператора.
МегаФон Бурятия сотовая связь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Бизнес, 06.04.2021
В Бурятии открылось более 450 новых мест, где можно приобрести и самостоятельно активировать SIM-карту МегаФона
Школьник из села в Бурятии зарабатывает на любителях аниме
Школьник из села в Бурятии зарабатывает на любителях аниме
Бизнес, 06.04.2021
Мэргэн Цыбиков озвучивает фанфики по аниме
На границе Бурятии изъяли партию монгольского творога
На границе Бурятии изъяли партию монгольского творога
Бизнес, 06.04.2021
Творог гражданин Беларуси вёз в Чехию
В Улан-Удэ «управляшка» заплатила 600 тысяч за потоп в квартирах
В Улан-Удэ «управляшка» заплатила 600 тысяч за потоп в квартирах
Бизнес, 06.04.2021
Управляющая компания без предупреждения начала подачу отопления
В Бурятии организации торговли «забывают» про дезинфекцию
В Бурятии организации торговли «забывают» про дезинфекцию
Бизнес, 06.04.2021
Нарушения режима дезинфекции выявляют в ТРЦ, ювелирных и гостиницах
В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
Бизнес, 06.04.2021
Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины
Житель Бурятии открыл «Бензоробот»
Житель Бурятии открыл «Бензоробот»
Бизнес, 05.04.2021
Раньше сельчанам приходилось ездить на заправку в райцентр
Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок
Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок
Бизнес, 05.04.2021
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений 
В Иркутской области суд приостановил работу АЗС
В Иркутской области суд приостановил работу АЗС
Бизнес, 02.04.2021
Иск в суд направила прокуратура
В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»
В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»
Бизнес, 02.04.2021
Больше 200 дольщиков так и не получили ключи от своих квартир
Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора
Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора
Бизнес, 01.04.2021
Предпринимателя волновал вопрос размещения нестационарных торговых объектов
В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку
В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку
Бизнес, 31.03.2021
Иностранца выдворят за пределы России
В Бурятии владелец паблика легко отделался за рекламу алкоголя
В Бурятии владелец паблика легко отделался за рекламу алкоголя
Бизнес, 31.03.2021
Незаконная реклама алкоголя стала предметом рассмотрения УФАС
В Бурятии барам и ресторанам разрешат работать ночью
В Бурятии барам и ресторанам разрешат работать ночью
Бизнес, 30.03.2021
В Бурятии дадут две крупные поблажки для предприятий общепита
Делегация из Бурятии приехала в Башкирию за конями
Делегация из Бурятии приехала в Башкирию за конями
Бизнес, 29.03.2021
Жители Бурятии побывали в гостях у башкирского фермера  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^