Мэргэн Цыбиков озвучивает фанфики по аниме
Instagram-паблик «dolina barguzina» рассказал о школьнике из села Курумкан, который в 16 лет зарабатывает при помощи YouTube-канала. Мэргэн Цыбиков озвучивает фанфики по аниме «Наруто». Фанфик - это любительское сочинение по мотивам популярных книг, сериалов, фильмов, комиксов, компьютерных игр и т.д.
- Мне очень интересна вселенная Наруто. Я очень ей увлекаюсь, она очень мне нравится. Я пересмотрел абсолютно все серии. Случилось так, что в своё время я читал фанфики, и мне пришла идея их озвучивать. Многие друзья говорили мне, что у меня хороший голос, и я действительно могу этим заниматься. Я решил попробовать, - рассказывает блогер.
Материалы для своих роликов Мэргэн берёт из фандома «Наруто». Перед этим он договаривается с авторами об использовании их текстов.
- Тут есть разные фанфики. Есть как хорошие, так и не очень хорошие. В основном, все они уже использованы. Я ищу, многие не разрешают, но я стараюсь как-то договориться, - добавляет молодой человек.
Сейчас на канал «Daizen» Мэргэна Цыбикова подписаны 22 тысячи человек. Он рассказывает, для того, чтобы зарабатывать на YouTube, необходимо тысяча подписчиков и четыре тысячи часов просмотра.
- Тысячу подписчиков относительно легко набрать, но набрать четыре тысячи часов просмотра очень трудно. Я набрал их, когда у меня было 2,5 тысяч подписчиков и было отснято около 40 роликов, - рассказывает Мэргэн Цыбиков.
В планах подростка накопить 100 тысяч рублей, а также отточить дикцию. С первым Мэргэн практически справился. Деньги он копит для инвестиций во взрослую жизнь. В дальнейшем планирует переехать на запад, лучше всего в США.
- Хотелось бы куда-нибудь подальше поехать. Например, за границу, в Америку. Я считаю, что нужно уехать сразу туда, где уровень жизни лучше. То же самое Москва и зарубежные страны, - добавляет парень.
Сейчас Мэргэн активно развивает свой канал и читает много книг по саморазвитию.
Школьник из села в Бурятии зарабатывает на любителях аниме
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