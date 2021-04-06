Творог гражданин Беларуси вёз в Чехию
4 апреля на автомобильном пункте пропуска МАПП Кяхта изъяли 30 килограммов сушёного монгольского творога без сопроводительных документов.
Партию творога ввозил гражданин Республики Беларусь из Монголии. Мужчина вёз творог в Чехию.
- Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза. Перевозка подконтрольной продукции без сопроводительных документов запрещена. Задержанный товар возвращён на территорию Монголии, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Мужчина оштрафован.
На границе Бурятии изъяли партию монгольского творога
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