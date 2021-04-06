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В Улан-Удэ «управляшка» заплатила 600 тысяч за потоп в квартирах

В Улан-Удэ «управляшка» заплатила 600 тысяч за потоп в квартирах
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Управляющая компания без предупреждения начала подачу отопления

Три жительницы Улан-Удэ, квартиры которых затопило, выиграли суд у управляющей компании.

В четырёхэтажном доме была произведена подача отопления без предупреждения и объявления. В квартире одной из пострадавших, расположенной на четырёх этаже, оторвало резьбу крана от батареи. Поскольку хозяев не было, была затоплена эта квартиры и две квартиры ниже.

Ущерб оказался существенным. В квартирах были повреждены потолки, двери, электрика, намокли стены и мебель.

Суд признал управляющую компанию виновной и постановил выплатить пострадавшим сторонам материальный ущерб. Общая сумма задолженности перед взыскателями составила около 600 тысяч рублей.

- Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства компании, находящиеся на расчётных счетах в банках. В результате данной меры в пользу взыскателей ежемесячно поступали средства от 10 до 60 тысяч рублей. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт взыскателей в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В ведомстве отмечают: несмотря на выплату задолженности в полном объёме, с организации дополнительно был взыскан исполнительский сбор в размере 41 768 рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.




управляющие компании судебные приставы
 
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