В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины

Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины



Прокуратура Хоринского района Бурятии добилась временного закрытия местного пункта приёма и отгрузки древесины. Там выявлен ряд нарушений, в том числе по пожарной безопасности.



Земельный участок, на котором расположен пункт приёма и отгрузки древесины, используется не по целевому назначению. Кроме того, не соблюдаются правила противопожарного режима. Из более мелких нарушений: информационная вывеска не содержит необходимых сведений.



Прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете осуществления деятельности на пункте приёма и отгрузки древесины до момента устранения нарушений закона. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.



- Кроме того, прокурор района в отношении владельца пункта возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», по ч. 7 ст. 60 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» (несоблюдение требований, предъявляемых к деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины). Виновному назначены штрафы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

