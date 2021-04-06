 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины

В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
Бизнес, 
Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины

Прокуратура Хоринского района Бурятии добилась временного закрытия местного пункта приёма и отгрузки древесины. Там выявлен ряд нарушений, в том числе по пожарной безопасности.

Земельный участок, на котором расположен пункт приёма и отгрузки древесины, используется не по целевому назначению. Кроме того, не соблюдаются правила противопожарного режима. Из более мелких нарушений: информационная вывеска не содержит необходимых сведений.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете осуществления деятельности на пункте приёма и отгрузки древесины до момента устранения нарушений закона. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.

- Кроме того, прокурор района в отношении владельца пункта возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», по ч. 7 ст. 60 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» (несоблюдение требований, предъявляемых к деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины). Виновному назначены штрафы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
пункт приема древесины прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
Бизнес, 06.04.2021
Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины
Житель Бурятии открыл «Бензоробот»
Житель Бурятии открыл «Бензоробот»
Бизнес, 05.04.2021
Раньше сельчанам приходилось ездить на заправку в райцентр
Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок
Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок
Бизнес, 05.04.2021
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений 
В Иркутской области суд приостановил работу АЗС
В Иркутской области суд приостановил работу АЗС
Бизнес, 02.04.2021
Иск в суд направила прокуратура
В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»
В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»
Бизнес, 02.04.2021
Больше 200 дольщиков так и не получили ключи от своих квартир
Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора
Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора
Бизнес, 01.04.2021
Предпринимателя волновал вопрос размещения нестационарных торговых объектов
В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку
В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку
Бизнес, 31.03.2021
Иностранца выдворят за пределы России
В Бурятии владелец паблика легко отделался за рекламу алкоголя
В Бурятии владелец паблика легко отделался за рекламу алкоголя
Бизнес, 31.03.2021
Незаконная реклама алкоголя стала предметом рассмотрения УФАС
В Бурятии барам и ресторанам разрешат работать ночью
В Бурятии барам и ресторанам разрешат работать ночью
Бизнес, 30.03.2021
В Бурятии дадут две крупные поблажки для предприятий общепита
Делегация из Бурятии приехала в Башкирию за конями
Делегация из Бурятии приехала в Башкирию за конями
Бизнес, 29.03.2021
Жители Бурятии побывали в гостях у башкирского фермера  
В Забайкалье разрешили работать ночным клубам
В Забайкалье разрешили работать ночным клубам
Бизнес, 26.03.2021
В Забайкалье продолжается работа по поэтапному снятию запретов
Прокуратура Бурятии вскрыла нарушения с господдержкой бизнеса
Прокуратура Бурятии вскрыла нарушения с господдержкой бизнеса
Бизнес, 26.03.2021
Руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства получил представление
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Бизнес, 25.03.2021
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
В Бурятии наказали владельца ветаптеки
В Бурятии наказали владельца ветаптеки
Бизнес, 25.03.2021
Нарушения выявил инспектор Россельхознадзора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^