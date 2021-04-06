Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины
Прокуратура Хоринского района Бурятии добилась временного закрытия местного пункта приёма и отгрузки древесины. Там выявлен ряд нарушений, в том числе по пожарной безопасности.
Земельный участок, на котором расположен пункт приёма и отгрузки древесины, используется не по целевому назначению. Кроме того, не соблюдаются правила противопожарного режима. Из более мелких нарушений: информационная вывеска не содержит необходимых сведений.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете осуществления деятельности на пункте приёма и отгрузки древесины до момента устранения нарушений закона. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.
- Кроме того, прокурор района в отношении владельца пункта возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», по ч. 7 ст. 60 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» (несоблюдение требований, предъявляемых к деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины). Виновному назначены штрафы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 06.04.2021
Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины
Бизнес, 05.04.2021
Раньше сельчанам приходилось ездить на заправку в райцентр
Бизнес, 05.04.2021
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений
Бизнес, 02.04.2021
Иск в суд направила прокуратура
Бизнес, 02.04.2021
Больше 200 дольщиков так и не получили ключи от своих квартир
Бизнес, 01.04.2021
Предпринимателя волновал вопрос размещения нестационарных торговых объектов
Бизнес, 31.03.2021
Иностранца выдворят за пределы России
Бизнес, 31.03.2021
Незаконная реклама алкоголя стала предметом рассмотрения УФАС
Бизнес, 30.03.2021
В Бурятии дадут две крупные поблажки для предприятий общепита
Бизнес, 29.03.2021
Жители Бурятии побывали в гостях у башкирского фермера
В Забайкалье продолжается работа по поэтапному снятию запретов
Выявленные сайты заблокировали
Руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства получил представление
Бизнес, 25.03.2021
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
Бизнес, 25.03.2021
Нарушения выявил инспектор Россельхознадзора