Житель Бурятии открыл «Бензоробот»

Раньше сельчанам приходилось ездить на заправку в райцентр



2 апреля в сельском поселении «Уринское» Баргузинского района Бурятии индивидуальный предприниматель открыл мини-АЗС «Бензоробот», сообщает «Баргузин-инфо. 24/7».



Последние пять лет жители этого и близлежащих сёл испытывали трудности с покупкой ГСМ. За топливом приходилось ездить в районный центр. Особенно это сказывалось в весеннее, летнее время – во время весенней вспашки огородов и сенокосной компании.



На новой мини-АЗС все операции производятся автоматически. Форма оплаты наличная и безналичная. Можно получить два вида топлива: бензин А-92 и дизельное топливо.





