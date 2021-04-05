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Житель Бурятии открыл «Бензоробот»

Житель Бурятии открыл «Бензоробот»
Бизнес,  Фото:"Баргузин-инфо"
Раньше сельчанам приходилось ездить на заправку в райцентр

2 апреля в сельском поселении «Уринское» Баргузинского района Бурятии индивидуальный предприниматель открыл мини-АЗС «Бензоробот», сообщает «Баргузин-инфо. 24/7».

Последние пять лет жители этого и близлежащих сёл испытывали трудности с покупкой ГСМ. За топливом приходилось ездить в районный центр. Особенно это сказывалось в весеннее, летнее время – во время весенней вспашки огородов и сенокосной компании.

На новой мини-АЗС все операции производятся автоматически. Форма оплаты наличная и безналичная. Можно получить два вида топлива: бензин А-92 и дизельное топливо.


АЗС топливо
 
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