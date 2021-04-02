В Иркутской области суд приостановил работу АЗС

Иск в суд направила прокуратура



В Киренском районе Иркутской области приостановили работу автозаправочной станции, не соблюдающей требования природоохранного законодательства.



- В нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с сентября 2020 года автозаправочная станция, расположенная на территории деревни Коммуна, осуществляет свою деятельность в отсутствие санитарно-защитной зоны от жилой застройки, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Прокуратура района направила в Киренский районный суд исковое заявление об обязании юридического лица приостановить деятельность автозаправочной станции до устранения нарушений.



Суд требования прокурора удовлетворил.

