Иск в суд направила прокуратура
В Киренском районе Иркутской области приостановили работу автозаправочной станции, не соблюдающей требования природоохранного законодательства.
- В нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с сентября 2020 года автозаправочная станция, расположенная на территории деревни Коммуна, осуществляет свою деятельность в отсутствие санитарно-защитной зоны от жилой застройки, - сообщает прокуратура Иркутской области.
Прокуратура района направила в Киренский районный суд исковое заявление об обязании юридического лица приостановить деятельность автозаправочной станции до устранения нарушений.
Суд требования прокурора удовлетворил.
В Иркутской области суд приостановил работу АЗС
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