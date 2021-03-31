В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку

Иностранца выдворят за пределы России



Баргузинский районный суд рассмотрел дело иностранца. Он обвинялся в незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности в России.



Мужчина был ранее привлечён к административной ответственности по той же статье КоАП РФ. Но повторно в течение года он вновь совершил правонарушение. Иностранец вину признал, с протоколом согласился. Он пояснил, что из-за отсутствия денег вынужден был работать без документов - незаконно занимался ремонтом ювелирных изделий из золота и серебра.



Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.



Постановление не обжаловано, вступило в законную силу, сообщили в суде.

