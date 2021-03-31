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В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку

В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Иностранца выдворят за пределы России

Баргузинский районный суд рассмотрел дело иностранца. Он обвинялся в незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности в России.

Мужчина был ранее привлечён к административной ответственности по той же статье КоАП РФ. Но повторно в течение года он вновь совершил правонарушение. Иностранец вину признал, с протоколом согласился. Он пояснил, что из-за отсутствия денег вынужден был работать без документов - незаконно занимался ремонтом ювелирных изделий из золота и серебра.

Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Постановление не обжаловано, вступило в законную силу, сообщили в суде.
выдворение
 
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