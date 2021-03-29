Делегация из Бурятии приехала в Башкирию за конями

Бизнес, Фото: администрация Иглинского района

Жители Бурятии побывали в гостях у башкирского фермера



Конезаводчики из Бурятии посетили ферму Хасана Идиятуллина в Улу-Телякском районе Республики Башкоркостан.



Хасан Сагитзянович занимается выведением башкирской породы лошадей. Табун насчитывает около тысячи голов. Гостей из Бурятии заинтересовали коренные аборигены, так называют местных лошадей. Сообщается, что конезаводчики планируют приобрести несколько десятков лошадей для своего хозяйства.



И.о. главы администрации Иглинского района Гюзель Насырова отметил, что такое сотрудничество – это большой прорыв не только для района, но и для Башкирии в целом, сообщают «Иглинские вести».

